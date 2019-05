Perché | per il momento | non ci può essere alcuna intesa tra Pd e M5s

Salvini - Perché i Popolari di Orbán non lo vogliono (per ora) in Europa : Il Ppe ha già escluso un’intesa con l’alleanza di destra capeggiata da Matteo Salvini, bocciando la proposta di mediazione del primo ministro ungherese Orbán. In teoria c’è un’incompatibilità sui valori. Di fatto l’aritmetica fa propendere verso il vecchio blocco con socialisti e liberali. Anche se c’è chi rema contro, a partire da Forza Italia ...

Perché questa legge di Bilancio lascia il sud Italia sempre più indietro : Al direttore - Guido Tabellini conclude il suo bell'articolo sul Foglio di sabato scorso a proposito delle scelte che si trova di fronte la politica al tempo dei populismi in materia economica con un ...

De Paul al CorSport : «Io al Napoli? Possibile - mi lasciano regali Perché sono argentino come Maradona» : Intervista del Corriere dello Sport a Rodrigo de Paul, il calciatore dell’Udinese è al centro di numerose voci di mercato che lo vorrebbero all’Inter e al Napoli «Se devo essere sincero in questo momento il mio unico pensiero è conquistare la salvezza, ma le voci sul mio futuro chiaramente le sento. Io sono pronto a giocare a calcio ovunque, ma se davvero mi vorranno le squadre che leggo, lo vedremo» Il calciatore argentino non ...

Perché a 30 anni si è più sicure che a 20 anni : Ti senti ok anche se non sei all'ultima modaEsci in modo più responsabileSei più sicuraTi prendono più seriamenteDa slim a healthySai come evitare gli str***iTi conosci meglioLe amicizie non sono mai out of styleSe vi chiedono «in che modo vi sentite diverse rispetto a 10 anni fa?», cosa rispondereste?Certamente siete più consapevoli e con più esperienza. Sì, Perché è proprio l’aver vissuto a fare la differenza. Pensate solo alle prime ...

Due giovani vincono 4 milioni di sterline ma la lotteria blocca tutto Perché hanno pagato il biglietto con una carta rubata : “hanno pagato il biglietto vincente della lotteria con una carta di debito rubata”: con questa motivazione le autorità della lotteria britannica hanno bloccato il pagamento della vincita a due trentenni. Il jackpot è davvero importante: quattro milioni di sterline, con i due giovani che già progettavano l’acquisto di immobili e crociere nei Caraibi. Il servizio di lotteria inglese Camelot si è insospettito dopo aver scoperto che ...

Cos'è la cultura e Perché è importante. Intervista a Bertram Niessen : Questo vuol dire, sostanzialmente, come i cicli di mobilitazione dei centri sociali, i movimenti politici, il mercato immobiliare, l'andamento generale dell'economia globale, trasformano il modo in ...

Vittorio Feltri - niente soldi e tanti guai : chi voleva candidarmi e Perché nessuno vuole fare il sindaco : Si scopre che ormai pochi personaggi accettano di candidarsi a sindaco. Accade in piccoli e medi comuni. perché? I motivi della rinuncia sono vari. Il primo è che il ruolo non gode più del prestigio di una volta, è malamente retribuito e richiede un impegno eccessivo. Il che impone a colui che viene

Susanna Ceccardi scatenata contro Elisa Isoardi : 'Godo a vederla rosicare. Perché Matteo Salvini...' : Susanna Ceccardi , sindaco leghista di Cascina e candidata alle europee con la Lega, a Un Giorno da Pecora , su Rai Radio1, parla di politica ma anche di donne famose. Selvaggia Lucarelli , sul Fatto Quotidiano , l'ha definita la 'spietata delfina di Salvini'. Si ritrova in queste parole?. 'E' la Lucarelli ad esser spietatissima: ...

'Perché l'agenda digitale è ancora in ritardo. E come si può ripartire' : Dai ranking internazionali l'Italia appare come un Paese in digital divide pur essendo il Paese al mondo con il maggior numero di smartphone pro capite e ciò non può non far riflettere. Ad oggi l'...

"Perché l'agenda digitale è ancora in ritardo. E come si può ripartire" : Domani mattina il Commissario Straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale Luca Attias interviene al teatro San Carlo in occasione del XIII Simposio Cotec con i capi di Stato di Italia Spagna e Portogallo che chiude i quattro Digital Days di Napoli organizzati da AGI. In questo post anticipa alcune delle cose che dirà) Il Team per la Trasformazione digitale nasce, sotto la guida di Diego Piacentini, per avviare la costruzione ...

La prova del cuoco - Elisa Isoardi e quella frecciatina a Salvini : 'Ecco Perché le mie storie finiscono' : Dopo la rottura con Matteo Salvini, la vita sentimentale di Elisa Isoardi è sotto i riflettori del mondo del gossip, che non si fa scappare neanche una frase della conduttrice, come accaduto durante l'...

Perché ha torto chi non va al Salone del libro : L’antifascismo è nel dna di chi crede nella democrazia italiana nata dalla Resistenza. Le migliaia tra operatori culturali, editor, scrittori, politici, direttori di giornali e, soprattutto, visitatori che parteciperanno alle giornate del Salone del libro di Torino non sentiranno di concorrere alla magnificazione di una piccola casa editrice fascista che, fino ad ora, nessuno ha chiuso, così come, fino ad ora, nessuno ha ...

Maddalena Corvaglia/ La "bagnina" perfetta : ecco Perché - Che fuori tempo che fa - : Maddalena Corvaglia sarà tra gli ospiti di Fabio Fazio nel corso di Che fuori tempo che fa, in onda oggi nella seconda serata di Rai1.