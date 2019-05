Pedro Almodóvar | «I preti pedofili provarono ad abusare anche di me»

vanityfair

(Di martedì 7 maggio 2019) Almodovar: «Tutto su di me»Almodovar: «Tutto su di me»Almodovar: «Tutto su di me»Almodovar: «Tutto su di me»Almodovar: «Tutto su di me»Almodovar: «Tutto su di me»A quasi 70 anni, li compirà a settembre, perè giunto il tempo delle riflessioni e del ricordo: «Che serve a tenerti compagnia, a stare meno solo, ad accettare la vecchiaia che per Philip Roth, uno che la sapeva lunga, non era una malattia, ma un massacro». Nel ricordare e nel riflettere sull’età che avanza: «Una cosa la so già: sarò un vecchio arrabbiato, uno che da un lato capisce che il corpo perde colpi e dall’altro si infuria. Non credendo in un dio non ho risolto i miei problemi con la morte e non capirla e rifiutarne l’idea rappresenta un problema oggettivo».racconta nessi e ragioni del suo ultimo film, il ventunesimo, Dolor y Gloria, in concorso a Cannes. Il racconto chiaramente ...

