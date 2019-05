Palermo | arresti Palermo | scatta per la prima volta la ' Spazzacorrotti'

Palermo - appalti e tangenti : arresti : 8.14 La Polizia ha eseguito 4 arresti e altre 10 misure cautelari nel blitz 'Cuci e Scuci',nei confronti di imprenditori e funzionari del Provveditorato Opere Pubbliche di Palermo accusati di corruzione, falso in atti pubblici e truffa aggravata ai danni dello Stato. L'indagine,scattata dopo la denuncia di un imprenditore e svolta dalla Sezione Anticorruzione della Squadra Mobile di Palermo, ha svelato un sistema di tangenti nel settore degli ...

Terrorismo : arresti Digos Palermo - pm cercano complici radicalizzati : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) - La Procura di Palermo è alla ricerca di eventuali complici di Giuseppe Frittitta, di 26 anni, e Ossama Ghafir di 18 anni, arrestati oggi con l'accusa di Terrorismo islamico. "Gli indagati, qualora lasciati liberi, potrebbero agevolmente intralciare la attività investig

Palermo - fratturavano gambe e braccia per truffare le assicurazioni : 42 arresti : 42 persone sono state arrestate all'alba di oggi tra Palermo e Trapani per il loro ruolo a vario titolo in un sistema di truffe alle compagnie assicurative che per anni ha visto il coinvolgimento di persone disperate pronte a farsi mutilare pur di riuscire ad ottenere qualche centinaia di euro.Il sistema è lo stesso già emerso nell'agosto dello scorso anno sempre a Palermo: le due bande cercavano dei malcapitati in situazioni economiche ...

Arresti a Palermo : operazione "Contra Fides" - lesioni gravi - usura - estorsione e chi più ne ha più ne metta : Dalle prime luci dell'alba, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Palermo ed il Reparto Polizia Penitenziaria di Palermo del Carcere A. Lorusso Pagliarelli stanno eseguendo ...

Truffa alle assicurazioni - anche arti mutilati e un morto nei falsi incidenti : a Palermo 42 arresti e centinaia di indagati : La Truffa dei falsi incidenti è diventato quasi un classico dei tribunali italiani. Ma a Palermo l’inganno alle assicurazioni era salito di livello, fino alla violenza: mutilazioni di arti e fratture a vittime compiacenti. Un’escalation che ha portato anche al punto di non ritorno: un tunisino – si chiamava Hadry Yakoub – fu drogato col crack per non farlo sottrarre alle lesioni, necessarie per inscenare un incidente ...

