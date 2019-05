Nuove storie da ascoltare | a maggio

Supernatural : le vicende di Dean e Sam finiranno ma ci saranno Nuove storie da raccontare : Supernatural si concluderà l'anno prossimo con la quindicesima stagione. In onda sul canale The CW dal 2005, è una delle serie fantasy più longeve della storia della televisione. La serie racconta la storia di Sam e Dean Winchester, due ragazzi orfani di madre che si mettono sulle tracce del loro padre scomparso, affrontando demoni, mostri, creature mitologiche e soprannaturali e venendo coinvolti anche in una lotta ultraterrena tra Paradiso e ...