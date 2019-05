Marco Masini e Ultimo | il duetto improvvisato in camerino tra birra “comincia a fare

Marco Masini parla di Mia Martini e torna sul dramma dell’etichetta da jettatore : “I superstiziosi sono fragili” : Marco Masini parla di Mia Martini e lo fa per ricordare il dramma vissuto in passato e per il quale ha rischiato di perdere un'intera carriera, se non fosse stato per il lavoro e per le canzoni che gli hanno permesso di uscire da un tunnel oscuro nel quale era piombato dopo le cattiverie subite. Esattamente come Mimì, anche il cantautore fiorentino era stato accusato di portare sfortuna, non si sa bene per quale assurdo motivo. Sentito da I ...

Marco Masini : “Dicevano che io e Mia Martini portassimo sfortuna - per me è stata una difficoltà grande da superare” : “Per me è stata una difficoltà abbastanza grande da superare, ma ce l’ho fatta col lavoro e col sacrificio, scrivendo canzoni”. Marco Masini è tornato a parlare delle cattiverie ricevute in passato, quando alcuni avevano fatto circolare la voce che portasse sfortuna, proprio come accadde a Mia Martini. Intervenendo ai microfoni dei Lunatici su Rai Radio2, ha ricostruito così quanto accaduto: “Quello che mi è accaduto non ...

Dalla trap alle accuse di portare sfiga - Marco Masini si confessa : “le persone che ci credono hanno poca fiducia in se stesse” : Marco Masini è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino Il cantautore fiorentino Marco Masini ha parlato un po’ di sé ai microfoni di Rai Radio2. “Le mie canzoni più note? Musica leggera, non le ho fatte da solo, ma con autori che hanno lavorato assieme a me cercando di fare ...