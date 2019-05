Inter | De Vrij salta il Chievo | distrazione muscolare agli adduttori per il difensore

Inter - infortunio per Stefan De Vrij : la nota ufficiale del club e i tempi di recupero : La stagione del difensore olandese potrebbe concludersi anzitempo, considerando che mancano solo tre gare alla fine del campionato L’Inter perde Stefan De Vrij probabilmente per il resto della stagione, il difensore olandese infatti si è infortunato durante il match con l’Udinese e rischia di saltare le ultime tre gare di campionato. L’ex Lazio ha riportato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra, ...

L'Inter non va oltre l'1-1 con la Juve - le pagelle : Nainggolan imponente - De Vrij un muro : Si è appena concluso l'anticipo della trentaquattresima giornata di Serie A tra Inter e Juventus sul risultato di 1-1. Vantaggio nerazzurro di Radja Nainggolan all'8', pareggio messo a segno da Cristiano Ronaldo nella ripresa al 62'. Con questo punto i nerazzurri salgono a sessantadue punti, mentre i bianconeri, già campioni d'Italia, salgono a quota ottantotto. La settimana prossima L'Inter sarà ospite alla Dacia Arena di Udine per affrontare ...

Inter - de Vrij : 'Icardi-Perisic? Importante essere uniti - abbiamo bisogno di tutti' : Stefan de Vrij, difensore dell' Inter , è Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset commentando l'abbraccio di ieri a Frosinone tra Icardi e Perisic : ' È Importante che siamo uniti, abbiamo bisogno di tutti in questo finale di stagione e dobbiamo continuare così '.

De Vrij - Inter dovrà farsi trovare pronta : ANSA, - MILANO, 12 APR - ''Mi sono allenato con la squadra, senza problemi: sono disponibile. Ora il Frosinone: stanno bene, hanno vinto a Firenze. Per noi non sarà facile: in casa sono forti, davanti ...

Inter - de Vrij : 'Potevamo far meglio - ora importante arrivare in Champions. Che emozione il gol nel derby' : Stefan de Vrij è pronto a tornare in campo. Il difensore dell' Inter lo ha ribadito, dopo averlo esplicitato anche sui social, in una lunga Intervista rilasciata a Sky Sport : ' Ho lavorato con la squadra senza problemi in questi giorni, quindi sono pronto a giocare: sono disponibile '. SULLA PARTITA COL FROSINONE - 'Il Frosinone sta bene, ha vinto a Firenze in un ...

Inter - de Vrij a Sky : 'L'obiettivo è la Champions. Ma quest'anno potevamo fare meglio' : ... quindi sono pronto per giocare e sono a disposizione di Spalletti", ha ammesso il difensore olandese dell' Inter nel corso di un'Intervista esclusiva rilasciata a Sky Sport. Quali sono le insidie ...

L’Inter vanta la miglior difesa - merito di Skriniar - Handanovic e De Vrij : La difesa interista viene da due clean sheet, ma soprattutto ha 25 reti al passivo in 31 partite: seconda difesa in Serie A.La più vicina è il Toro con 28 gol subiti, la più lontana la Roma con 45. Ma anche guardandola in prospettiva europea, la cerniera guidata da Handanovic, Skriniar e De Vrij è ben messa: settimo posto fra i cinque campionati top europei.Davanti sono solo big del continente, dal Psg al Liverpool, dal City all’Atletico ...

Frosinone-Inter - Spalletti recupera De Vrij e Lautaro Martinez : Frosinone-Inter – Si avvicina Frosinone-Inter, partita valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, e giungono buone notizie per il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, da Appiano Gentile. Se infatti non ci sono speranze di rivedere subito in campo Marcelo Brozovic a causa del tipo di infortunio rimediato nel corso del precedente match Inter-Atalanta, […] L'articolo Frosinone-Inter, Spalletti recupera De Vrij e ...

Tegola Inter - De Vrij fuori per almeno due settimane : Brutte notizie per De Vrij. Gli esami a cui si è sottoposto il giocatore hanno evidenziato una distrazione muscolare all`adduttore. Il difensore olandese salterà dunque ancora una volta la sfida alla sua ex squadra di domenica - terzo forfait su tre partite stagionali contro la Lazio tra campionato e coppa - e resterà fuori per 15-20 giorni, mancando sicuramente anche le sfide con Genoa e Atalanta della prossima settimana.

