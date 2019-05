È nato il figlio di Harry e Meghan | il principe con doppio passaporto 

lastampa

(Di martedì 7 maggio 2019) Con una settimana di ritardo, e proprio mentre si stava cominciando a pensare di ricoverarla in ospedale,ha partorito in casa alle 05,26 di ieri mattina il Baby Sussex tanto atteso. È un maschio, sta benone come la madre e pesa 3 chili e 240 grammi. Con il tipico viso di chi ha dormito solo due ore, ma felice come ogni padre, ilHa...

