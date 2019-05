Ceccardi | Con Iva Zanicchi siamo parenti

ilgiornale

(Di martedì 7 maggio 2019) Il sindaco di Cascina, Pisa,, Susanna, in un'intervista a 'Un Giorno da Pecora', Radio Rai 1, rivela un particolare curioso: è parente di Iva. La celebre cantante è biscugina di suo ...

jicwuu : #agorarai Pizzarottino con più Europina, l'hai presi i soldini da Soros?.. Siiii!! Birichino,mamma non ti ha insegn… - ___________Luca : @agorarai @FedePizzarotti @SusannaCeccardi Bravissima Susanna Ceccardi. Pizzarotti non è in grado di tenere il con… - Gattonaccio2 : #agorarai la partigiana di famiglia ceccardi non sta sulla pelle e va a ruota libera con cortesia e gentilezza come si addice alle signore. -