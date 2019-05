Ascolti tv USA lunedì 6 maggio | The Resident e Man with a Plan in calo con i finali

dituttounpop

(Di martedì 7 maggio 2019)tv USAtv USA– Nemmeno idi stagione creano più l’evento. Il finale di Thesu Fox cala rispetto alla scorsa settimana fermandosi allo 0.8 di rating con 4.95 milioni con qualche migliaia di spettatori in meno e un decimo di punto di rating. A seguire 911 1.1 nei demo tra i 18-49 anni e 5.8 milioni di spettatori, programma più visto nella pregiata fascia 18-49 insieme a The Voice.Talent musicale di NBC indi un decimo a 1.1 con 7,2 milioni di spettatori a seguire prosegue la marcia stabile di The Enemyin a 0.6 di rating e 3,8 milioni. Probabilmente non basterà per raggiungere la salvezza.Salvezza impossibile anche per The Fix su ABC che tocca lo 0.4 di rating con 2,2 milioni nuovo record negativo nel totale del pubblico, qualche anno fa la serie sarebbe stata già tolta dal palinsesto. In apertura ...

