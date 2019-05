Truffe online | pagano la merce che non arriva mai

Truffe online : gli italiani ci cascano più di tutti in Europa : (Foto: Yui Mok-PA/Getty Images) Il fenomeno negativo dei Ransomware ha registrato un calo a livello globale del 91% rispetto al 2017, ma l’Italia è in controtendenza risultando la nazione più colpita d’ Europa e al decimo posto mondiale di questa classifica non così piacevole. Ben il 12,92% di tutti gli attacchi al Vecchio Continente trova infatti sfogo da noi. Come raccontato dal recente report pubblicato da Trend Micro, sono state 48 miliardi ...

Falso trading online - Truffe in aumento. I consigli per non finire in trappola : Rastrellano il nostro numero di telefono da chissà dove, ci chiamano per proporci guadagni mirabolanti con pochi clic e l'aiuto di un 'consulente personalizzato'. Molti gli riattaccano il telefono in ...