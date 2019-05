Pensioni ultime notizie | Quota 41 ok | ma Uil chiede correttivi a Quota 100

termometropolitico

(Di lunedì 6 maggio 2019)41 ok, ma Uil100Il governo ha lanciato a partire dal 2019100, la nuova pensione anticipata che consente il pensionamento a tutti i lavoratori che hanno raggiunto 62 anni di età e 38 anni di contributi. L misura è sperimentale, visto che ha una durata triennale, fino al 2021. L’obiettivo finale, infatti, resta41 per tutti, ovvero la possibilità di andare in pensione con 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età. Ciò andrebbe a sostituire le attualianticipate, che richiedono per uomini e donne rispettivamente 42 anni e 10 mesi e 41 anni e 10 mesi. Proprio in materiastica la Uilinterventi urgenti.: dopo100,41 è l’obiettivo Il governo ha acconsenti ad alcune richieste in materia di pensionamento, tra cui la proroga di 1 anno per Ape ...

zazoomnews : Pensioni non ci sono buone notizie per chi sperava in quota 41 - #Pensioni #buone #notizie #sperava - TweetNewsIta : Le ultime stime sulle richieste di accesso alle nuove pensioni flessibili e agli assegni di welfare registrano un r… -