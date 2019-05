Le origini del mese di maggio

Imen Chatbouri - trovata morta sulle rive del Tevere l’ex atleta di origini tunisine : Si chiamava Imen Chatbouri e la mattina del 2 maggio è stata ritrovata morta sulle rive del Tevere dopo una caduta dal muraglione alto quasi 20 metri. Per il momento, però, la morte dell’ex atleta di origini tunisine resta avvolta dal mistero. Una passante ha segnalato il suo corpo senza vita a pochi passi da Ponte Sisto nella mattinata di giovedì e quando la polizia è arrivata sul posto Imen era distesa sul selciato, indosso aveva vestiti ...

AUGURI BUON 1 MAGGIO : FRASI E VIDEO/ Festa del Lavoro : origini e immagini : Gli AUGURI di BUON primo MAGGIO, Festa del Lavoro: VIDEO, immagini e FRASI. Perché si celebra proprio oggi, 1 MAGGIO, e quali sono le sue origini.

Lite Allegri-Adani - le origini dello scontro risalgono a un anno fa : Massimiliano Allegri al termine di Inter-Juve non le ha mandate a dire a Daniele Adani intervenendo ai microfoni di Sky Sport alla fine di Inter-Juve. Non è la prima volta che i due si scontrano, esattamente un anno fa dopo la vittoria dei bianconeri sui nerazzurri per 3-2 c'era stato un altro confronto in diretta, ...

Il viaggio. Pirelli e sostenibilità - alle origini della gomma naturale : Un viaggio che parte dall'albero della gomma e si conclude con la nascita del pneumatico , passando attraverso la descrizione della vita dei contadini e delle tecniche di coltivazione e lavorazione, ...

Scoperte le origini della Polinia nell'Antartide : i forti venti che spostano il ghiaccio : Uno studio ha finalmente svelato un mistero vecchio di quaranta anni: l'esistenza delle Polinie. Queste sono zone di oceano non ghiacciato nel bel mezzo dell'Antartide. La prima fu avvistata negli anni 70, quando le osservazioni satellitari si fecero sempre più comuni. Nel 2017 ne è stata avvistata una nuova, e proprio da questa gli studiosi hanno dedotto le possibili cause di un fenomeno che sembrava decisamente misterioso. La Polinia formatasi ...

Walter Veltroni e il buco di Roma - alle origini del disastro : le sue pesantissime responsabilità : Ovviamente lui rifiuta il titolo di "Mister buco". Walter Veltroni non ci sta a passare come il sindaco del debito, lo sprecone che ha allargato la voragine Romana. Eppure, ogni volta che si parla dei miliardi di rosso della Capitale, specie in questi tempi di governo gialloverde con il botta e risp

Pirelli - reportage ad origini della gomma : ANSA, - MILANO, 23 APR - Il fotografo Alessandro Scotti, già Goodwill Ambassador delle Nazioni Unite, si è messo in viaggio, su commissione di Pirelli, fra Thailandia e Indonesia. Nei suoi scatti in ...

Pasquetta 2019 - origini e tradizioni : perché il Lunedì dell’Angelo è festivo? : Il Lunedì dell’Angelo, più noto come Pasquetta, detto anche Lunedì di Pasqua, Lunedì dell’Ottava di Pasqua o Pasquetta, è il giorno successivo alla Pasqua: è chiamato così perché in questo giorno si ricorda l’incontro dell’Angelo con le donne giunte al Sepolcro. Il Vangelo racconta che Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Giuseppe, e Salòme si recarono al sepolcro, dove Gesù era stato sepolto, con degli olii aromatici per imbalsamare il ...

Buona Pasqua : senso - simboli e origini della festa che cambia ogni anno : E' Cristo l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, è lui il segno vivente di una salvezza eterna offerta a tutti col suo sacrificio in croce . Cuore della fede cristiana, la Pasqua è una ...

Dalle uova al coniglio fino alle parate : le origini dei simboli e delle tradizioni della Pasqua : I cristiani celebrano la Pasqua per commemorare la Resurrezione di Cristo e i festeggiamenti nel mondo variano da cultura a cultura, andando dai più tradizionali a quelli più strani e fantasiosi, ispirati da miti e leggende. Alcuni aspetti delle celebrazioni moderne, tuttavia, sono precedenti al Cristianesimo. Danze di diavoli e scheletri, omelette giganti e strani rituali: le tradizioni di Pasqua più curiose nel mondo [FOTO] Secondo Beda il ...

Roma - La Scala Santa è tornata allo splendore delle origini : ...Notizie Perché le compagnie aeree allungano i voli di proposito Info utili Sei consigli per prenotare le vacanze e risparmiare Notizie Atterraggio da panico nell'aeroporto più pericoloso del mondo ...

Domenica delle Palme : le origini storiche di una tradizione che affonda le radici nella notte dei tempi : La Domenica delle Palme, che quest’anno ricorre il 14 aprile, è più di una tradizione religiosa: è una ricorrenza che affonda le sue radici nella notte dei tempi. Si chiama Domenica della Passione del Signore e viene celebrata da cattolici, ortodossi e protestanti. Con essa si dà ufficialmente il via alla Settimana Santa. L’evento da ricordare in questa occasione è l’entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme. Il racconto dell’ingresso ...

"Nel mio ritorno alle origini c'è il mistero della materia" : Arnaldo Pomodoro ha 93 anni e continua a fare progetti. Nel bilancio della sua lunga carriera, focalizza il periodo 1955-65, quello da cui tutto ha avuto inizio, con una grande mostra a Parigi, aperta ...