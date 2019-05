Il primo Devil May Cry è in arrivo su Nintendo Switch quest' estate

eurogamer

(Di lunedì 6 maggio 2019) Grazie alla segnalazione di Gamingbolt, apprendiamo cheMay Cry uscirà su, come annunciato da Capcom su Twitter. No, non si tratta dellaMay Cry HD Collection ma delMay Cry.May Cry è stato lanciato nel 2001 per PlayStation 2 ottenendo il successo di pubblico e critica. Fu l'avventura d'esordio per Dante e Trish mentre introduceva anche personaggi come Mundus e Nelo Angelo.Il titolo sarà successivamente ripubblicato come parte dellaMay Cry HD Collection su PS3 e Xbox 360 nel 2012, prima di arrivare su PC, Xbox One e PS4 nel 2018.Leggi altro...

