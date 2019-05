DIRETTA Conegliano Novara | risultato finale 3-2 | streaming Rai | è Scudetto!

ilsussidiario

(Di lunedì 6 maggio 2019): infovideo e tv della partita di volley femminile, gara 3 delle finali play off scudetto della Serie A1.

zazoomblog : LIVE Conegliano-Novara 3-2 volley Gara-3 Finale Scudetto in DIRETTA. LO SCUDETTO RESTA IN VENETO!!! L’Imoco vince a… - zazoomnews : LIVE Conegliano-Novara 2-2 volley Gara-3 Finale Scudetto in DIRETTA. Le piemontesi non mollano: avanti 8-5 nel tie… - zazoomnews : LIVE Conegliano-Novara 1-0 volley Gara-3 Finale Scudetto in DIRETTA. Che equilibrio nel secondo set: 16-15 -… -