Caso Siri | la soluzione nel CdM di mercoledì Conte | ' Sorprese? Non ci saranno' Ombre

Giuseppe Conte - sfregio finale alla Lega sul Caso Armando Siri : "Non sono un arbitro - ma il premier" : Sempre più sfacciatamente grillino. Si parla del premier, Giuseppe Conte , ormai allo scontro totale con la Lega di Matteo Salvini sul caso Armando Siri . Dopo aver chiesto le dimissioni del sottosegretario del Carroccio e dopo aver chiesto "una inutile conta nel CdM che vedere il M5s in maggioranza",

Caso Siri - Conte : CdM il 10 - nessuna conta : 19.11 "Mercoledì mattina ci sarà il Cdm. Non andremo alla conta ". Così il premier Conte sul Armando Siri , il sottosegretario della Lega indagato per corruzione e al centro di un Caso politico nel governo Lega-Cinque Stelle "Io non ho mai accettato di fare l'arbitro ma di fare il premier, che è un concetto diverso-ribadisce-Sono un premier di garanzia, questo sì. Ma non ho mai accettato di fare l'arbitro".

Caso Siri - Clemente Mastella : “Luigi Di Maio mi ha rotto le palle” : Il sindaco di Benevento commenta le affermazioni di Luigi Di Maio, per cui il governo non sarebbe caduto nonostante le tensioni sul Caso Siri in quanto "Matteo Salvini non è Clemente Mastella". L'ex ministro della Giustizia replica: "Francamente, mi ha rotto le palle. Che trovi altri argomenti per alimentare le discussioni con l'alleato di governo".Continua a leggere