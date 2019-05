Brunei | il sultano sospende la pena di morte per gli omosessuali

Sultano del Brunei introduce la lapidazione per adulteri e omosessuali : Il Sultano del Brunei ha da poco introdotto una nuova legge nel suo piccolo Stato, qualcosa di aberrante in occidente ma largamente accettata tra la sua popolazione: la morte per lapidazione per adulteri e omosessuali. Il Sultano, dopo aver varato la legge, ha inviato una missiva al Parlamento europeo spiegandone i motivi. Brunei, il Sultano ha introdotto la pena capitale per lapidazione a omosessuali e adulteri L'intento, secondo il Sultano, è ...

Il sultano del Brunei scrive all'Ue : «Giusta la lapidazione per gay e adulteri» : Hassanal Bolkiah, sultano del Brunei, ha inoltrato una lettera al Parlamento europeo per difendere la decisione di introdurre la pena di morte per lapidazione per i colpevoli di adulterio e sesso ...

Aggressivi con il Papa e i cattolici. Mansueti col sultano del Brunei : Roma. Da oggi, nel Brunei, gay e “adulteri” rischiano la lapidazione. Il piccolo regno islamico, fra i massimi produttori al mondo di gas liquido, ha introdotto la pena coranica basata sulla sharia. E’ una direttiva del sultano Haji Hassanal Bolkiah, uno dei leader più ricchi del mondo. Se in Italia

Brunei - entra in vigore la sharia : Clooney e Elton John invitano a boicottare gli hotel del sultano : Ma anche il mondo dello spettacolo si sta schierando. «Credo che l'amore è amore sempre e essere capaci di amare come vogliamo è un diritto umano fondamentale», ha scritto il cantante inglese Elton ...

'Il codice penale del Brunei è inumano'. La presa di posizione dell'Onu. Anche Elton John boicotta il sultano : Contro la decisione del sultano si sono scagliati Anche attori e cantanti, che hanno deciso di boicottare gli hotel di lusso legati al sultano, uno dei leader più ricchi al mondo con un patrimonio di ...

"Il codice penale del Brunei è inumano". La presa di posizione dell'Onu. Anche Elton John boicotta il sultano : "Crudele e inumano, una battuta d'arresto per i diritti umani". È netta la presa di posizione dell'Onu contro il nuovo codice penale del Brunei. Basato sulla sharia, la legge islamica, e fortemente voluto dal sultano Haji Hassanal Bolkiah, il nuovo compendio di leggi del paese asiatico entrerà in vigore il 3 aprile. Il testo prevede la pena di morte per lapidazione per adulteri e omosessuali, l'amputazione per i ladri e la ...

Elton John su lapidazione dei gay in Brunei : 'Boicottiamo gli hotel del sultano' : La rockstar Elton John ha aderito ad una campagna, lanciata sulla rete dal celebre attore George Clooney, per boicottare Hassanal Bolkiah, il sultano del Brunei, che a partire da aprile farà entrare in vigore nel suo piccolo stato una legge duramente repressiva verso gli omosessuali. Boicottaggio degli hotel Elton John scende in campo senza alcuna remora e lo fa a colpi di tweet, aderendo alla campagna lanciata da Clooney: l'obiettivo è ...

George Clooney contro il sultano del Brunei/ L'appello : 'Boicottiamo i suoi hotel!' : George Clooney attacca il sultano del Brunei e lancia un appello attraverso una lettera pubblicata da Deadline: 'Boicottiamo i suoi hotel!'

George Clooney contro il sultano del Brunei per il suo nuovo codice penale : “Boicottiamo i suoi hotel di lusso” : Lapidazione per gay e adulteri e taglio di mano e piede per i ladri. Queste sono solo alcune delle pene previste dal nuovo codice penale del Brunei basato sulla sharia, che prevede l’attuazione delle punizioni scritte dal Corano, varato dal sultano del Brunei, contro cui si è scagliato George Clooney. Il divo di Hollywood, da sempre impegnato assieme alla moglie Amal Alamuddin nelle battaglie per i diritti civili, ha scritto infatti una ...

Clooney invita a boicottare il sultano del Brunei : "Non date soldi a chi ha scelto di lapidare i gay" : George Clooney contro il sultano del Brunei. L'attore ha invitato tutti a boicottare gli hotel di lusso che fanno capo al sultano del Brunei, in seguito al nuovo codice ispirato alla sharia che prevede la lapidazione degli adulteri e dei gay nel Paese.Dal prossimo 3 aprile "il Brunei inizierà a lapidare e picchiare a morte ogni cittadino che avrà dimostrato di essere gay", scrive Clooney in una lettera aperta su Deadline, indicando ...

Brunei - gay e adulteri puniti con la lapidazione/ Sultano : 'Dio ha creato le leggi' : Brunei, Sultano introduce pena di morte per gay e adulteri: nuove leggi Sharia, frustate, lapidazione e 'taglione' per furto. Clooney invoca boicottaggio.