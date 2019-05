Napoli | rimonta e Var nel finale | il Cagliari è battuto

Risultati Serie A - 35^ giornata : vince il Napoli in rimonta : la classifica aggiornata [FOTO] : 1/20 Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse ...

VIDEO Napoli-Cagliari 2-1 : Highlights - gol e sintesi. Insigne e Mertens rimontano Pavoletti : Il Napoli blinda il secondo posto, rimontando il Cagliari in piena zona Cesarini: il posticipo serale della 35ma giornata della Serie A di calcio fa felici i partenopei e rinvia la festa salvezza dei sardi. Alla rete del vantaggio ospite di Pavoletti al 63′, risponde Mertens al minuto 85, infine è decisivo il rigore messo a segno da Insigne in pieno recupero. Highlights Napoli-Cagliari 2-1 IL GOL DEL MOMENTANEO VANTAGGIO DI ...

Napoli-Atalanta 1-2. Il Napoli cade ancora al San Paolo : Mertens illude - l'Atalanta vince in rimonta : In extremis Ospina si prende gli onori della cronaca, volando a togliere dall'incrocio una sassata del Papu Gomez. Al 48' Zielinski trova il corridoio giusto per Hysaj, gran botta sul palo corto che ...

Europa League - Napoli-Arsenal 0-1 : Lacazette spegne i sogni di rimonta degli azzurri : NAPOLI - Anche al Napoli, l'Europa ritira il passaporto. All'Arsenal basta un approccio diligente e un gol su punizione, evitabile, poco dopo 30' del ritorno. La partita perfetta che Ancelotti ...

Calcio Europa League 2019 : Napoli-Arsenal 0-1. Non riesce la rimonta agli uomini di Ancelotti - ancora sconfitti : Il Napoli dice addio all’Europa League: nella gara di ritorno dei quarti di finale gli uomini di Carlo Ancelotti, chiamati ad una difficile rimonta dopo la sconfitta dell’andata, vengono nuovamente battuti dall’Arsenal, che si impone per 0-1 grazie alla magistrale punizione calciata al 36′ da Lacazette. Nel primo tempo parte meglio il Napoli, chiamato a segnare subito: prima occasione al 17′ con Callejon, ma Cech è ...

Napoli - Ancelotti vuole la rimonta : “Partita difficile ma possiamo farcela. Abbiamo deciso che non prenderemo gol” : “Nella fase iniziale della prima partita ho visto poco coraggio. L’intelligenza c’è stata nella seconda parte. Il cuore ce lo metteremo domani, oltre ad un’alta dose di intensità. È una grandissima opportunità che dobbiamo cogliere. Vogliamo giocarceli tutti questi 9o minuti al massimo delle nostre possibilità. È una partita difficile ma non perfida. Il Napoli domani farà una grandissima prestazione. Basterà? Credo di ...