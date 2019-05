Maltempo | torna l' inverno | pioggia e freddo A Ostia burrasca di vento

Maltempo - torna l'inverno : pioggia e freddo - sui monti nevica : pioggia, vento, freddo in tutta Italia. E' maggio ma sembra novembre. A Roma temperature comprese tra i 12 e i 15 gradi e forti raffiche di vento che soprattutto sul litorale a Ostia hanno creato...

Meteo Protezione Civile : forte Maltempo e freddo domani - torna anche la neve al centro-nord! : Come preannunciato, un impulso freddo e perturbato in arrivo da Nord porterà maltempo e un netto calo delle temperature domani sull'Italia centro-settentrionale. Particolarmente colpita l'Emilia...

Protezione Civile : Maltempo diffuso domani sull'Italia - torna la neve al Nord : Nella giornata di domani avremo un diffuso peggioramento atmosferico sull'Italia, con piogge e temporali da Nord a Sud. Previsto nelle ultime ore del giorno l'ingresso di aria particolarmente fredda...

Meteo - il lungo weekend di Maltempo invernale è già iniziato : violenta grandinata a Milano - tornado a La Spezia [FOTO e VIDEO] : Meteo – E’ già iniziato il lungo weekend di maltempo invernale: piove su gran parte d’Italia e le temperature sono in netto calo come se fossimo di nuovo in pieno inverno. A Milano s’è verificata una violenta grandinata che ha fatto piombare la colonnina di mercurio ad appena +13°C in pieno giorno, imbiancando vaste aree della città. Al largo di La Spezia un’imponente tromba d’aria ha spaventato gli ...

Meteo - forte Maltempo in Romania : grandine - piogge torrenziali e un grande tornado. Danni e feriti [FOTO e VIDEO] : forte maltempo in Romania, colpita in queste ore da piogge torrenziali, grandine e uno spaventoso tornado. Immagini mozzafiato quelle che provengono da Drajna, nel distretto di Prahova, nel sud-est del Paese, dove si è formato un grande e terrificante tornado, come mostrano i video che trovate in fondo all’articolo. Paura tra gli automobilisti che transitavano nell’area e che si sono ritrovati di fronte l’inquietante sagoma del grande tornado. ...

Previsioni Meteo Maggio - clamorosa rottura fredda da Domenica 5 : tornano freddo - neve e forte Maltempo : Previsioni Meteo Maggio – Gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli Meteorologici confermano la tendenza già illustrata su MeteoWeb nelle scorse ore: Domenica 5 Maggio una clamorosa rottura stagionale interromperà bruscamente una Primavera già particolarmente tribolata, riportando condizioni del tempo prettamente invernali in tutt’Italia con freddo, neve a bassa quota e forte maltempo. Se già oggi abbiamo freddo e maltempo su ...

Meteo - dopo il 25 aprile torna il Maltempo : nel weekend in arrivo pioggia e freddo : dopo i 30 gradi del ponte del 25 aprile, è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione che porterà pioggia e freddo già a partire da venerdì 26 aprile, a rischio soprattutto le regioni del Centro-Nord, dove potrebbero esserci nubifragi. Migliore la situazione del Meteo al Sud. Ci sarà un generale calo delle temperature a causa dell'ingresso di un flusso di aria gelida proveniente dal Nord Europa. Proprio venerdì ci sarà un peggioramento delle ...

Meteo - Ciclone Baltico arriva sull’Italia e scatta l’allerta Maltempo per la Domenica delle Palme : tornano freddo e neve : Meteo – scatta l’allerta sull’Italia per il Ciclone Baltico in arrivo dall’Europa centrale: porterà forte maltempo, freddo e neve nel nostro Paese proprio nel weekend della Domenica delle Palme. Eloquenti le mappe che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo: possiamo osservare le precipitazioni previste dal preciso modello Moloch dell’ISAC-CNR per oggi pomeriggio e domani, e le sinottiche di ECMWF ...

Meteo - Maltempo in tutt’Italia nel weekend della Domenica delle Palme : arriva un ciclone freddo dal Baltico - torna la neve : Meteo – Un ciclone freddo proveniente dal Mar Baltico comprometterà sull’Italia il weekend della Domenica delle Palme, provocando maltempo in tutto il Paese non solo con piogge e temporali, ma anche con freddo e nevicate tipicamente invernali soprattutto nelle Regioni del Nord. Già oggi, Venerdì 12 Aprile, nel pomeriggio il maltempo si intensificherà su tutto il Centro/Sud con forti piogge e temporali su Lazio, Campania, Puglia, ...

Nel week end la primavera si veste d'inverno : freddo e Maltempo su tutta Italia - torna anche la neve : In un nostro articolo di ieri vi abbiamo raccontato come il tempo risulterà particolarmente instabile per il proseguo della settimana. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici confermano...

Previsioni meteo al 14 aprile - torna il Maltempo in Italia : previsti temporali e grandine : In Italia sta per arrivare un grosso ciclone che influenzerà il tempo durante i prossimi giorni. La bassa pressione condizionerà infatti in maniera negativa le temperature. La settimana si rivelerà altalenante sotto il punto di vista delle Previsioni, portando a più riprese piogge e grandinate su gran parte del Bel Paese. Una lieve ripresa ci sarà nella giornata di venerdì, ma tra sabato e domenica il clima peggiorerà nuovamente. Le Previsioni ...

Meteo - torna il Maltempo sull'Italia : arrivano temporali e grandinate : L'Italia ha un nuovo appuntamento con il maltempo. Secondo ilMeteo.it sta per essere inglobata in una vasta area di bassa pressione che condizionerà negativamente il tempo ancora per...

Meteo weekend - sabato e domenica col Maltempo : la pioggia non va più via. E torna la neve : La giornata di oggi porterà ultime precipitazioni all’estremo Nordest e renderà ancora instabile il tempo nelle regioni meridionali fino a sabato. La situazione tenderà invece a migliorare nel resto del Centro-nord. Ma tra sabato e domenica assisteremo al graduale arrivo sul nostro Paese di un’altra perturbazione proveniente dal Mediterraneo.Continua a leggere

Allerta Meteo - violenta ondata di Maltempo in Italia : ecco quali sono le aree a rischio di nubifragi - alluvioni - grandine - vento e tornado : Allerta Meteo – L’Italia si ritrova alle prese con l’inizio di una violenta ondata di maltempo che sta attualmente interessando il Centro-Nord e che nelle prossime ore si diffonderà anche verso il Sud Italia. La situazione sul continente europeo che sta determinando il maltempo in Italia vede una dorsale dominare la regione artica, mentre una grande e profonda depressione è posizionata sull’Europa occidentale-sudoccidentale con un massimo di ...