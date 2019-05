Maionchi | Il tradimento di mio marito? Cosa vuoi che sia un corno

huffingtonpost

(Di domenica 5 maggio 2019) “Ildi mio? Non è stato grave.vuole che sia un?”. Da quando le apparizioni televisive l’hanno decretata personaggio, Maranon ha lesinato interviste, nelle quali ha raccontato anche questioni private. La produttrice discografica ha scelto di parlare pubblicamente del tumore contro il quale ha lottato e deldi suo. In un’intervista rilasciata al Corriere della sera, torna sull’argomento.“Le corna che mi ha fatto mio? Non ricordo più quando ne ho parlato, ma volevo dare una mano a chi si è trovata o si trova nella stessa situazione. Non è stato grave.vuole che sia un? E un po’ è stata anche colpa mia, guardavo le bambine più di lui. Certo, se fosse stata una storia lunga magari due anni sarebbe ...

