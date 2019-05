Juve | il City prova l' affondo per Cancelo

Guardiola-Juve? Il pensiero di Noel Gallagher - ex leader degli Oasis e tifoso del City : E’ un tifoso del Manchester City e, ai microfoni di RTL 102.5, ha parlato della compagine inglese e del possibile approdo di Guardiola alla Juventus. Noel Gallagher, ex leader del gruppo inglese Oasis assieme al fratello Liam, ha detto la sua sui citizens. Ecco le sue parole. “Cosa manca al Manchester City per vincere la Champions? Un po’ di fortuna, ma c’è sempre il prossimo anno, non dobbiamo farlo ora. Quando ...

Sorpasso City in Premier League - quanta differenza con la Juve che domina (e scoccia) in testa : Il Liverpool dovrà ancora attendere. A meno di disastri clamorosi il City di Pep Guardiola vola a vincere la sesta Premiership. Dal 2016 l’ex giocatore del Brescia è alla guida del Manchester City, dove ha vinto una Premier League, due Coppe di Lega e un Community Shield. Ieri ha messo una pietra importante sulla costruzione della vittoria. Vincendo in trasferta il derby sul Manchester United per 2-0 è tornato in vetta alla Premier ...

Calciomercato Juventus - Joao Felix : Paratici al lavoro per battere City e United : Il Calciomercato della Juventus sta per entrare nel vivo anche per quanto riguarda la trattativa Joao Felix. Il talentino del Benfica è uno degli osservati speciali per rinforzare l’attacco del presente e del futuro ma dopo gli exploit delle ultime settimane il prezzo si sta alzando così come la concorrenza. Paratici si sta muovendo con una certa urgenza per anticipare tutti e provare a portare il giocatore a Torino. Calciomercato Juventus: ...

Juventus attenta! Il Manchester City ti scippa una talento : Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport , il Manchester City di Pep Guardiola sarebbe in prima fila per il giovane talento portoghese del Benfica Joao Felix. Gli inglesi avrebbero superato la Juventus tanto da essere pronti a pagare ...

Mercato Manchester City - il club pronto a pagare la clausola per un talento seguito dalla Juve [NOME E DETTAGLI] : Il Manchester City è pronto a pagare la clausola da 120 milioni per un talento seguito anche da Real Madrid e Juve, João Félix. Il calciatore del Benfica, salito alla ribalta negli ultimi mesi, ha su di sé gli occhi di tutti i top club europei. La squadra di Pep Guardiola, scrive oggi la stampa spagnola, avrebbe sopravanzato Juventus e Real Madrid nella corsa a João Félix, gioiellino classe ’99. Secondo ‘TVI‘, una ...

Calciomercato Juventus – Si allontana Joao Felix : il talentino del Benfica finisce nel mirino del Manchester City : Joao Felix, talentino che sta impressionando in Portogallo e in Europa League, è finito nel mirino della Juventus: i bianconeri però rischiano di venire beffati dalla concorrenza del Manchester City Dopo la cocente eliminazione dalla Champions League per mano dell’Ajax, la Juventus ha subito rivolto lo sguardo alla prossima stagione. I bianconeri hanno bisogno di qualità e fantasia davanti, portata da giocatori che possano aiutare ...

Real - City - Psg e Juve fuori. I soldi non danno la felicità : La caduta degli dei. Real Madrid, Manchester City, Psg, Juventus: squadre ambiziose, capaci di grandi investimenti, eppure fuori dalla Champions League. Proprio nel momento in cui si discute di una ...

Juve - Felix si allontana? Dal Portogallo : 'Va al City - bianconeri fuori dalla corsa' : fuori dall'Europa League di fronte alla rimontona dell'Eintracht, ma comunque in vetrina per tutte le grandi del Continente. Joao Felix, gioiellino del Benfica eliminato giovedì sera a Francoforte, ...

Champions League - bookmakers con le idee chiare : “passeranno City - Juve - Liverpool e Barca” : Champions League, bookmakers scatenati in vista della due giorni di gare che definirà le semifinali della competizione Tra stasera e domani sera si giocheranno quattro partite valevoli per i quarti di finale di ”Champions League”. Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, offre agli appassionati sportivi un’ampia scelta di giocata per questi incontri. All’andata Messi e co. espugnarono l’Old Trafford per ...

Champions League - Capello : “Barcellona e Juve favorite - Manchester City stanco” : Fabio Capello, come riporta il Mundo Deportivo, a Tot Costa, una trasmissione in onda su Catalogna radio, ha fatto i suoi pronostici sulla Champions: “Mi piace il Barcellona allenato da Ernesto Valverde, perché ha un gioco con meno passaggi e più verticalizzazioni. Mi annoio di meno adesso. Il Barcellona è una delle favorite almeno per la conquista della finale della Champions League, perché ha tutto per riuscirci. Attenzione, perché ...

Musacchio non ci sta : guarda il City - ma allude a Juventus-Milan : I tifosi juventini, però, sempre nel mondo dei social network, suggeriscono a Musacchio di ripensare piuttosto al suo intervento scomposto su Dybala , che ha permesso ai ragazzi di Allegri di tornare ...

Musacchio tuona sui social : il rigore del City è identico a quello in Juve-Milan [FOTO] : Tottenham e Manchester City hanno fatto tornare alla mente un rigore molto simile, quello non concesso da Fabbri in Juve-Milan Qualcosa non torna a Musacchio… vedendo la gara di ieri tra Tottenham e Manchester City, il calciatore del Milan si è domandato come mai il Var abbia concesso il rigore per mani di Rose ed in Serie A ai rossoneri non sia stato concesso il penalty per un mani identico di Alex Sandro. Che sia stato un palese ...

Pronostici Champions League - i consigli di CalcioWeb : nessun problema per il Liverpool - favorite City e Juventus : Pronostici Champions League – Si torna in campo per l’andata dei quarti di finale di Champions League, la competizione è entrata ormai nella fase decisiva. Si parte con due partite interessanti, il Liverpool impegnato nel match davanti al pubblico amico contro il Porto mentre trasferta insidiosa per il Manchester City nel match contro il Tottenham, la squadra di Guardiola è favorita ma non deve sottovalutare l’avversario. ...

Champions League - pronostici partite del 9-10 aprile : Manchester City e Juventus favorite : Martedì 9 aprile avranno inizio i quarti di finale di Champions League che saranno indubbiamente fondamentali per assicurarsi il passaggio al turno successivo. Guardando ai pronostici delle sfide in programma, Tottenham-Manchester City si profila come un match da Goal (quota PlanetWin 1,58). Si tratta di due compagni che dovrebbero garantire un certo spettacolo in campo, potendo contare su diversi elementi in organico piuttosto avvezzi a trovare ...