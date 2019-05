Ford Mondeo Hybrid 2019 | prezzo | interni e design La scheda tecnica

termometropolitico

(Di domenica 5 maggio 2019). LaLaera stata tra le grandi assenti del Salone di Ginevra ma al Brussels Motor Show sono arrivate le informazioni tecniche e disulla nuova. La macchina è stata sottoposta a una grande liposuzione, un facelift per dirla in termini più tecnici. Il restyling ha interessato non solo la Berlina ma anche la Station Wagon. Le novità più grosse ci sono in tema di tecnologia alla guida e alimentazione ibrida.: la versione ad alimentazione ibrida L’approccioalla ibrida abbina un motore Atkinson da 2.0 litri di cilindrata con una unità elettrica comprensiva di una batteria da 1,4 kWh. La potenza totale è di 187 CV, la trasmissione è automatica e il cambio si comporta come un CVT. La berlina della casa automobilistica consuma circa 4,2 litri per percorrere 100 ...

