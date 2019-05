Di Maio mette all' angolo SalviniTrenta | scuola | castrazione chimica

La gola profonda della Lega a Libero : 'Siri si dimetterà ma Luigi Di Maio e il M5s la pagheranno cara' : Dalla politica estera a quella economica. Siamo bloccati su tutto'. Ragionamenti che si sentono fare da mesi. La novità è che finora Salvini frenava. 'State buoni, calma', diceva ai suoi. Ora non più.

La gola profonda della Lega a Libero : "Siri si dimetterà ma Luigi Di Maio e il M5s la pagheranno cara" : «Siri si dimetterà. Perché non possiamo, a poche settimane dalle Europee, rimanere impiccati a questa vicenda. Dopo di che, la pagheranno cara». E il "come" è già scritto: «Dopo le Europee o si fa un sostanzioso rimpasto o si va al voto. Noi siamo pronti». A dirlo a Libero è un esponente del governo

Lega : "Siri non si dimette". Di Maio : "Tanto casino per una poltrona" : Per Luigi Di Maio il caso Siri è "chiuso", ma per la Lega non è ancora così. Il vicepremier pentastellato ha parlato della questione durante un'intervista a SkyTg24 ed ha chiuso subito l'argomento: "La questione Siri si è chiusa, se non si dimette lui si andrà in Consiglio dei Ministri e si voterà il decreto proposto dal Presidente. Conti alla mano il M5S ha la maggioranza assoluta in CdM, quindi i numeri sono dalla nostra parte. Spero che ...

Sondaggi - per il 71% degli italiani Siri deve dimettersi. Alto gradimento per Conte e il governo - giù Salvini e Di Maio : Il 53% degli italiani ha fiducia nel presidente del Consiglio Giuseppe Conte e nel governo (50%), che mantiene un consenso molto elevato – oltre l’80% – tra gli elettori di Lega e Movimento 5 Stelle, anche se per il 60% degli elettori del Carroccio non arriverà neanche a fine anno. Secondo il 71% degli elettori, però, il sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione nell’ambito di un’inchiesta ...

Caso Siri - la Lega fa quadrato : Non si dimette | Di Maio : Quanto casino per una poltrona : E il teorico della flat tax indagato per corruzione ringrazia i colleghi del Carroccio e smentisce di sentirsi abbandonato. Il nodo delle dimissioni sarà sciolto con il Cdm di mercoledì

Lega : "Siri non si dimette"<br>Di Maio : "Tanto casino per una poltrona" : Per Luigi Di Maio il caso Siri è "chiuso", ma per la Lega non è ancora così. Il vicepremier pentastellato ha parlato della questione durante un'intervista a SkyTg24 ed ha chiuso subito l'argomento: "La questione Siri si è chiusa, se non si dimette lui si andrà in Consiglio dei Ministri e si voterà il decreto proposto dal Presidente. Conti alla mano il M5S ha la maggioranza assoluta in CdM, quindi i numeri sono dalla nostra parte. Spero che ...

Luigi Di Maio mette la parola fine al caso Siri : “Parentesi chiusa - ora guardiamo avanti” : Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, è tornato a parlare del caso che ha coinvolto Armando Siri, sottosegretario leghista indagato per corruzione. Se non dovessero arrivare le dimissioni chieste dal presidente Conte "si andrà al voto e conti alla mano il Movimento 5 Stelle ha la maggioranza assoluta in Consiglio dei ministri".Continua a leggere

Di Maio ammette tensione nel governo. Sul caso Siri - Giorgetti traccia la linea : 'Via soltanto se sarà rinviato a giudizio' : Il vicepremier assicura che il governo va avanti ma insiste sulle dimissioni del sottosegretario. Matteo Salvini: 'Alla Lega ci pensa la Lega'

Radio Padania aggira la licenza e trasmette in tutta Italia - Di Maio decide di “spegnerla” : Ordine di Di Maio di staccare il segnale in digitale di Radio Padania: aggirava la licenza Luigi Di Maio spegne Radio Padania. Con una lettera della Direzione generale per i servizi di Radiodiffusione e postali, il ministero dello Sviluppo economico ha ordinato all’emittente della Lega la sospensione immediata delle trasmissioni sulla rete digitale. Quella, per … Continue reading Radio Padania aggira la licenza e trasmette in tutta ...

Luigi Di Maio - lapsus clamoroso in diretta a Rtl : "Matteo Salvini dovrebbe dimettersi". Ma intendeva Siri : Luigi Di Maio sconvolge tutti in diretta con una frase choc: "Matteo Salvini dovrebbe dimettersi". Il vicepremier grillino, ospite della trasmissione Non stop news su Rtl, in realtà, voleva dire Armando Siri, il nome del sottosegretario leghista al ministero delle Infrastrutture indagato. Un lapus i

Caso Siri - lapsus Di Maio : per molti della Lega Salvini dovrebbe dimettersi - : Il vicepremier, intervistato alla radio, confonde il sottosegretario indagato con il leader della Lega

Di Maio promette il salario minimo"Iva? Non sale neanche nel 2019" : Per il 1° maggio, l'augurio di Luigi Di Maio è che sia "l'ultimo senza salario minimo orario". Ai sindacati: "Potevano fare di più". E su Siri? "Ci sono tensioni ma governo va avanti" Segui su affaritaliani.it

Di Maio promette il salario minimo"Iva? Non sale neanche nel 2019" : Per il 1° maggio, l'augurio di Luigi Di Maio è che sia "l'ultimo senza salario minimo orario". Ai sindacati: "Potevano fare di più". E su Siri? "Ci sono tensioni ma governo va avanti" Segui su affaritaliani.it

Di Maio promette il salario minimo"Siri? Tensioni ma andiamo avanti" : Per il 1° maggio, l'augurio di Luigi Di Maio è che sia "l'ultimo senza salario minimo orario". Ai sindacati: "Potevano fare di più". E su Siri? "Ci sono Tensioni ma governo va avanti" Segui su affaritaliani.it