Continuano le polemiche su Salone del libro e fascismo

Taranto chiama - Picerno risponde : Continuano le polemiche tra pugliesi e lucani : Il Taranto non arretra e conferma le accuse: a Picerno tre suoi calciatori sono stati aggrediti. La società pugliese ha risposto in una nota alla versione fornita dai padroni di casa, definendola “assolutamente fuorviante, mendace e priva di ogni fondamento oltre che protesa a nascondere responsabilità evidenti e palesi. La reale riproposizione dell’accaduto è la seguente: al termine della prima frazione di gioco, nel momento ...

Juve-Torino - Continuano le polemiche sul derby del 4 maggio : I tifosi del Torino non sono d’accordo con la decisione della Lega di far giocare il derby della Mole il 4 maggio, data delle celebrazioni della tragedia di Superga. E’ nata anche una petizione: “No al derby della Mole il 4 maggio“. Questa la richiesta dei tifosi granata, che in tantissimi sono insorti sui social contro la decisione di far disputare la partita nel giorno del 70° anniversario della tragedia del Grande ...