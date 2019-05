ATP Madrid – Kyrgios steso in due set da Struff | il tedesco stacca il pass per il secondo

ATP 1000 Madrid - il sorteggio del tabellone maschile : avvio difficile per Fognini : Il sorteggio ha posizionato il 37enne fuoriclasse di Basilea nella parte alta del tabellone, quella presidiata dal serbo numero 1 del mondo, con possibile incrocio nei quarti con Dominic Thiem , ...

ATP Madrid - Fognini prende in giro Thiem : “hai bisogno di qualche massaggio” [FOTO] : Fabio Fognini ha postato su Instagram una foto nella quale ha preso in giro il collega Thiem impegnato in quel di Madrid Fabio Fognini si sta allenando in vista del suo esordio in quel di Madrid. A causa dei recenti problemini fisici, il nostro Fabio ha bisogno di massaggi e trattamenti per recuperare la miglior forma. Fognini si è recato ad “iscriversi” alla seduta di massaggi ed ha notato una sorta di monopolio di Dominic ...

ATP Madrid 2019 di tennis - il tabellone. Italiani sfortunati : Madrid, 4 maggio 2019 " E' il grande ritorno di Roger Federer sulla terra rossa. Da domani a domenica prossima si disputerà il torneo Atp Masters 1000 di Madrid , con lo svizzero in campo assieme agli ...

ATP 1000 Madrid : calendario - orari e guida tv : Dove posso guardare il Masters di Madrid? Il torneo è in diretta esclusiva e in Alta Definizione su Sky Sport HD. Gli abbonati che sono in possesso del pacchetto che comprende Sky Go possono ...

ATP Estoril - forfait di Fabio Fognini : stop precauzionale per Madrid e Roma : Fabio Fognini non sarà in campo nel 2° turno del " Millennium Estoril Open ", torneo Atp 250 in corso sulla terra rossa dell'Estoril, in Portogallo. L'azzurro ha infatti dichiarato forfait prima del ...