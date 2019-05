Intesa sui corridoi umanitari al Viminale ma Salvini non c’è Cei | “Attacca Caritas? Al

ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2019) Mentre Matteopreferisce dedicarsi ai comizi (in diverse città dell’Emilia Romagna) per la campagna elettorale, a meno di un mese dalle Europee, alè stato firmato un nuovo protocollo per l’arrivo, in due anni, di 600 richiedenti asilo da Etiopia, Niger e Giordania (persone vulnerabili, famiglie con bambini, malati, donne a rischio di tratta), al momento in campi profughi, originari soprattutto del Corno d’Africa, dell’Africa sub sahariana e anche della Siria.A siglare il protocollo suisono stati la Conferenza Episcopale Italiana (che agirà attraverso laItaliana e la Fondazione Migrantes) e la Comunità di Sant’Egidio, come promotori, insieme a rappresentanti (tecnici) dei ministeri dell’Interno e degli Esteri. “L’assenza di(e anche di altri sottosegretari, ndr) alla firma significa che non vuole mettere la ...

