Inter | che ingaggio per Godin! Sarà il più pagato della rosa

Su Internet anche un piccolo borgo può diventare un microbrand globale : di Marta Coccoluto Global microbrand, ovvero un piccolo, piccolo marchio con clienti in tutto il mondo. L’idea di prodotti di nicchia esportati su scala internazionale non è certamente nuova e infatti, quando Hugh MacLeod per primo introdusse questo concetto ormai quasi 15 anni fa, intendeva qualcosa di diverso. Il pubblicitario americano pose subito l’accento sul ruolo di Internet: un mezzo per aprire le porte del mercato globale a tutte quelle ...

Anche a Savona si celera la giornata Internazionale delle ostetriche : Il 4 maggio a Savona in Piazza Sisto IV, dalle 16 alle 18, le ostetriche invitano tutte le donne, le coppie con i loro bambini e l'intera popolazione locale a festeggiare insieme questa giornata. ...

Russia : la legge sulla sovranità digitale che limita Internet : Denominata "Programma nazionale di economia digitale" " o legge dell' "internet sovranista", come è stata ribattezzata da varie testate italiane " la misura permette a Roskomnadzor, l'agenzia statale ...

Star Wars : morto Peter Mayhew - Interprete di Chewbacca : Star Wars – morto a 74 anni Peter Mayhew, l’attore ha recitato al cinema in “Guerre stellari” interpretando nel film il leggendario personaggio di Chewbacca. Commovente il ricordo del collega Mark Hamill. “We are deeply saddened today by the news of Peter Mayhew’s passing. Since 1976, Peter’s iconic portrayal of the loyal, lovable Chewbacca has been absolutely integral ... Leggi tuttoStar Wars: morto Peter Mayhew, ...

Mercato : Juve - Inter e Napoli su Guimarães - ma occhio al Chelsea... : Di solito quando si parla di giovani brasiliani, ci aspettiamo di vedere tacchi, dribbling, tocchi di suola e giochetti di prestigio. È il "futebol bailado", divertente di sicuro, ma non sempre ...

Serie A Inter - tolto il Daspo al tifoso che insultò Perisic : BRESCIA - Il Tar di Milano ha definitivamente annullato il Daspo di tre anni nei confronti di un tifoso bresciano dell' Inter protagonista il 12 maggio di un anno fa di un diverbio con il ...

Udinese-Inter - tutto quello che c'è da sapere : Dov'è possibile guardare Udinese - Inter? La sfida tra Udinese e Inter potrà essere seguita live su skysport.it e sull'applicazione Sky Sport. Quanti sono i precedenti tra le due squadre? Udinese e ...

Cinema : morto Peter Mayhew - l’attore che Interpretò Chewbacca in Star Wars : L’attore Peter Mayhew, noto per aver ricoperto le sembianze di uno dei personaggi più iconici del Cinema Chewbacca, il gigante e peloso alieno della saga di “Star Wars” è morto martedì all’età di 74 anni nella sua casa in Texas. Ad annunciarlo giovedì la famiglia sul suo account Twitter, spiegando che Meyhew è venuto a mancare il 30 aprile scorso. “E’ con profondo amore e tristezza che la famiglia di Peter ...

Star Wars : è morto l'Interprete storico di Chewbecca - Peter Mayhew : Inoltre, ha partecipato come Chewbecca a numerose pubblicità e iniziative di beneficenza, oltre a esser stato una presenza fissa nelle convention di tutto il mondo per incontrare i fan e firmare ...

Star Wars - è morto l’attore Peter Mayhew. Interpretò Chewbecca dal 1977 al 2015 : È morto Peter Mayhew, l’attore britannico che interpretava Chewbecca – o Chewbacca in lingua originale – in diversi film della saga Star Wars. Mayhew, 74 anni, viveva in Texas e si era ritirato per problemi di salute dopo “Il risveglio della Forza”, settimo episodio della saga “Guerre stellari” in cui Chewbecca era il peloso co-pilota di Han Solo, interpretato da Harrison Ford, sin dal primo film del ...

Inter - per il dopo Icardi c’è anche Falcao : il Monaco fissa il prezzo : Fra i nomi circolati per il dopo Icardi spunta anche quello di Radamel Falcao: il Monaco fissa il prezzo e l’Inter monitora la situazione Secondo ‘Don Balon’, il dopo Icardi potrebbe arrivare direttamente dalla Francia. In casa Inter si monitora con attenzione la situazione riguardante Radamel Falcao, bomber del Monaco. L’attaccante colombiano, dopo la pessima stagione vissuta dalla squadra del Principato, ha ...

Inter-Udinese - curiosità e statistiche sulla gara in onda su Dazn : Inter-Udinese si affronteranno nel prossimo weekend Champions League che sembra essere ad un passo per i nerazzurri, vicina anche la salvezza per i friulani Inter-Udinese sarà una delle gare in onda su Dazn nel prossimo weekend (QUI IL LINK PER TESTARE LA PROVA GRATUITA DI UN MESE). I nerazzurri cercano conferme per certificare l’approdo alla prossima Champions League che sembra essere ad un passo, vicina anche la salvezza per i ...

Messi - non solo gol ma anche un’Intervista da 10 e lode : Strepitosa prestazione di Messi ieri sera nella semifinale di Champions tra il Barcellona e il Liverpool. Un’ulteriore consacrazione, se ce ne fosse stato bisogno, del genio del calciatore argentino. Pensiamo alla punizione che ha tirato: una parabola perfetta e imprendibile che ha fatto esultare anche chi non è un estimatore della pulce. Ma quello che ha davvero lasciati estasiati è stata la sua intervista nel post partita. Subito dopo il ...

Inter - anche il Manchester United osserverà Barella : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport , scout del Manchester United saranno presenti sugli spalti di Napoli-Cagliari per visionare dal vivo non solo Kalidou Koulibaly , ma anche Nicolò Barella . Il centrocampista sardo è un ...