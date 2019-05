Domani allerta meteo tra neve e mareggiate A Napoli salta la processione di S. Gennaro : Pioggia, neve, grandine, mareggiate, burrasche e vento forte con temperature in netta diminuzione. Domani il tempo sarà in peggioramento su tutto il paese, da nord a sud. Con piogge sugli appennini e ...

La Protezione civile : 'Domani allerta meteo per vento e mare in Campania' : La Protezione civile della Regione Campania informa che dalle 8 di domani mattina e per l'intera giornata , ossia fino alle 23.59, si determineranno condizioni meteo tali da determinare un'allerta per ...

Allerta Meteo Sicilia : Domani criticità gialla - temporali in arrivo : Sicilia ancora nella morsa del maltempo con temperature in picchiata e piogge. La Protezione civile regionale ha diffuso un’Allerta Meteo gialla per tutta l’Isola per l’intera giornata di domani. Previste precipitazioni “sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. Molto mosso, tendente ad agitato lo Stretto di Sicilia; molto mossi il Tirreno e lo ...

Protezione Civile : allerta gialla in Sicilia per Domani 4 maggio : Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia per domani, sabato 4 maggio, un’allerta meteo gialla in tutta l’isola

Allerta Meteo Lazio : Domani criticità idrogeologica “gialla” per temporali : Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali a seguito di precipitazioni previste: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni temporaleschi si susseguiranno dalla prima mattinata di domani, sabato 4 maggio, e per le successive 24-36 ore sulle seguenti zone di Allerta del Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio ...

Allerta Meteo Puglia : criticità gialla per Domani : Allerta gialla in Puglia. Dalle 8 di domani e per le successive 12 ore previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori nord-orientali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati pertanto. Rischio idrogeologico per temporali localizzato su Puglia Bacini del Lato e del Lenne. L'articolo Allerta Meteo Puglia: criticità gialla per domani sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Lazio : Domani 1° Maggio criticità “gialla” per temporali : Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico a seguito di precipitazioni temporalesche. I fenomeni previsti saranno da isolati a sparsi, a prevalente carattere di rovescio o temporale a evoluzione diurna con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Si susseguiranno dalla mattinata di domani, mercoledi’ 1 Maggio, e per le successive ...

Protezione Civile : Domani allerta meteo su Roma e Lazio : Roma – Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino che riporta una valutazione di criticita’ codice giallo per rischio idrogeologico a seguito di precipitazioni temporalesche. I fenomeni previsti saranno da isolati a sparsi, a prevalente carattere di rovescio o temporale a evoluzione diurna con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Si susseguiranno dalla mattinata di domani, mercoledi’ 1 maggio, ...

Maltempo - nuova allerta meteo Domani. Turista muore in mare a Pasquetta : Il Maltempo si abbatte su parte dell'Italia nel giorno di Pasquetta . Nel pomeriggio tragedia in Sardegna : a causa della mareggiata, un Turista francese è stato sbalzato in acqua dalla barca a vela ...

Maltempo Roma. Allerta meteo per oggi e Domani : Maltempo Roma. “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla tarda mattinata di oggi, lunedì 25 marzo 2019 e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio: venti forti o di burrasca sud-orientali, con raffiche fino a burrasca forte specie lungo i settori costieri”. Lo comunica in una nota la Protezione ...

Allerta Meteo Campania : Domani vento molto forte : La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’Allerta Meteo per vento e mare per la giornata di domani sulla fascia costiera e sulle Isole del Golfo. Si prevedono venti forti o molto forti sud-orientali con locali raffiche; mare agitato al largo e lungo le coste esposte con possibili mareggiate. L’Allerta riguarda, in particolare, le zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area vesuviana),3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, ...

Allerta Aeronautica Militare : avviso per forti venti e mareggiate in arrivo da Domani : L'avvicinamento di una vasta depressione nord-africana verso l'Italia determinerà domani un forte rinforzo della ventilazione a cominciare dai settori occidentali, in particolare Isole Maggiori....

Allerta Meteo Sardegna : allerta gialla per piogge Domani nell’Iglesiente : La Protezione civile della Regione Sardegna ha diramato un avviso di criticita’ ordinaria (colore giallo) per rischio idrogeologico dalla mezzanotte di giovedi’ 11 aprile fino alle 20 di venerdi’ 12. Nel territorio del Sulcis Iglesiente sono previste forti piogge e rovesci anche a carattere temporalesco. La Protezione civile raccomanda la massima prudenza negli spostamenti. L'articolo allerta Meteo Sardegna: allerta gialla per ...

Allerta Meteo Sicilia : Domani criticità gialla : La Protezione civile regionale Siciliana ha diffuso un avviso di Allerta Meteo gialla per la giornata di domani. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: domani criticità gialla sembra essere il primo su Meteo Web.