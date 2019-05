huffingtonpost

(Di sabato 4 maggio 2019) Indiminuisce la povertà. Le persone in situazione di disagio economico, secondo l’, sono calate in maniera significativa. Secondo le ultime tabelle, basate su dati provvisori, le persone che affrontano una “grave deprivazione materiale” erano 5.035.000, oltre unindei 6,1 milioni del 2017.Si tratta dell′8,4% della popolazione a fronte del 10,1% del 2017. È il dato migliore dopo il 2010.Si considera deprivazione materiale grave la difficoltà ad affrontare al4 su 10 spese normali: pagare un mutuo, riscaldamento, mangiare proteine regolarmente, fare una settimana di vacanza, avere la macchina o un telefono.Il dato nonostante il forte calo è il più alto tra i grandi paesi europei con la Germania stabile al 3,4% e la Francia in aumento al 4,7% mentre la Gran Bretagna registra una crescita al ...

HuffPostItalia : Diminuiscono i poveri in Italia. Eurostat: 'Nel 2018 un milione in meno' - fatuciuccio : @AieieBrazov3 Come ti ho detto all'inizio fai bene a non credere che siamo in recessione e che ferma la crescita di… - Ilfuturofficial : @Checa19Erica (5) quanto alla distribuzione, ormai viviamo in un mondo globale e dire 'il capitalismo non funziona… -