Amsterdam non sorride all' Italia | fuori dall' Ultimate European Cup di Smash Bros

Fermati 120 tifosi della juve ad Amsterdam. Salvini : "Avevano oggetti non esattamente appropriati per andare ad uno stadio" : Sono stati Fermati ad Amsterdam 120 tifosi juventini durante alcuni controlli in quanto avevano oggetti pericolosi e inadatti ad uno stadio. Ad annunciarlo Matteo Salvini su Facebook: "Stasera c'è la juve ragazzi testa sulle spalle perché mi dicono che ad Amsterdam sono stati Fermati 120 tifosi juventini perché avevano oggetti non esattamente appropriati per andare ad uno stadio. Il calcio è bello, lo sport è ...

Allegri ad Amsterdam gara aperta - Cr7 titolare - non finirà 0-0 : Allegri ad Amsterdam: "Cristiano Ronaldo si è allenato bene con la squadra, se non succederà nulla tra stasera e domani, partirà titolare.

Champions League - i bookmakers non credono nell’Ajax : Juventus favorita ad Amsterdam : Juventus pronta all’impegno sinora più importante della stagione, quello contro l’Ajax valido per i quarti di finale di Champions Con il campionato quasi definitivamente archiviato, la Juventus può concentrare gli sforzi in Europa: l’Ajax nei quarti di finale sembra un avversario alla portata dei bianconeri, il passaggio del turno è a 1,20 per gli analisti di Microgame. Juve avanti anche per la gara di andata, in ...

Amsterdam - vietate le visite guidate non autorizzate nel quartiere a luci rosse : Il quartiere a luci rosse di Amsterdam, il famoso Red light district, è diventato negli anni una delle tappe più ambite e importanti per milioni di turisti che ogni anno visitano la magnificente capitale. La città olandese vieterà dal 2020 le visite guidate non autorizzate nel quartiere a luci rosse e sarà possibile organizzare soltanto visite con guida certificata. Ogni settimana sono più di 1.000 i gruppi organizzati di turisti che girano per ...

Amsterdam vieta i tour nel quartiere a luci rosse : «Le sexworker non sono un'attrazione turistica» : I numeri di Amsterdam: 19 milioni di turisti all'anno Amsterdam è un riferimento per i turisti di tutto il mondo per la bellezza dei suoi canali e la ricchezza della sua offerta artistica. Ma anche ...