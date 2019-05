Salvini | Test ai parlamentari se arriva il ' no' a nostra proposta legge sulla

agi

(Di venerdì 3 maggio 2019) "Adesso sfideremo tutto il Parlamento e anche gli alleati dei 5 Stelle a votare ladiche prevede la galera obbligatoria per tutti gli spacciatori. Vediamo se ci saranno deiche diranno ''no". A quel punto magari mi viene voglia di fare ilantidroga all'ingresso di Camera e Senato per vedere se quando vengono a lavorare in Parlamento sono tutti lucidi, perché ogni tanto mi viene il dubbio": lo ha detto il leader della Lega, Matteo, durante un comizio elettorale a Fidenza (Parma)."Come si fa ilantidroga per alcuni lavori delicati - ha concluso il ministro dell'Interno - anche quando vai a fare il deputato, il senatore o il ministro vorrei sapere se sei tranquillo o no".

matteosalvinimi : #Salvini: importante investire sullo sport a livello giovanile. Trovo folle che qualsiasi Ammnistrazione pubblica p… - MovimentoEtico : Salvini: «Test antidroga ai parlamentari che dicono no al carcere per gli spacciatori» - Brandolf11 : RT @giornalettismo: Matteo #Salvini lancia la proposta del carcere obbligatorio per gli spacciatori e sfida i parlamentari: '#TestAntidroga… -