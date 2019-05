Niente più referendum sull’euro e nuovo mandato per la Bce : il programma del M5S per le Europee : Rispetto al 2014 Niente più referendum sull’euro e Niente più abolizione del pareggio di bilancio in Costituzione. Gli investimenti pubblici in sanità, scuola, ricerca, sicurezza del territorio e infrastrutture, per il Movimento, vanno tenuti fuori dai vincoli di bilancio...

SCUOLA/ Niente più note per i bambini? Infatti il problema sono i genitori... : Un emendamento al ddl che introduce nella SCUOLA "cittadinanza e costituzione" abolisce i provvedimenti disciplinari per i bambini delle elementari

Caso Regeni - Fico : “Promesse di Al Sisi non valgono più Niente. L’Egitto non può essere considerato Paese sicuro” : “La commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni è un risultato importantissimo, perché dopo oltre tre anni senza verità sulle torture e l’omicidio di un cittadino italiano, il tempo delle parole è finito, ora servono i fatti”. Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico, in una intervista al Corriere della Sera. In cui l’esponente M5s, rispetto al fatto che per ora ha ottenuto solo le promesse del ...

Niente più Mediaset Premium sul dtt dal 1 giugno - le conseguenze : Dal 1 giugno 2019 si spegneranno per sempre le luci di Mediaset Premium sul digitale terrestre. Com'era facile intuire ormai da svariati mesi, l'avventura della pay per view si chiuderà a giro strettissimo, anche se non cesserà del tutto, passando sulla piattaforma Infinity. Il servizio streaming aperto nel 2013 si occuperà di ospitare i canali dell'emittente di Cologno Monzese. Si metterà la parola fine anche ai supplementi Premium Online e ...

Il parcheggio Giustiniano va ad Azimut - LpRa : «Applicare la tariffa più conveNiente» : Il parcheggio Giustiniano, o San Vitale, in una foto aerea tratta da Google Maps Il parcheggio Giustiniano passerà ad Azimut. Il posteggio - che si trova alle spalle di San Vitale e conta 318 stalli, ...

Piero Angela : "A 20 anni ero un poveretto tutto entusiasmo - non capivo Niente : da giovani siamo folli come non saremo mai più" : "Con gli anni cambiano: la quotidianità, il peso delle cose. Se mi guardo indietro, non rimpiango i miei 20 anni: ero un poveretto tutto entusiasmo, non capivo niente". È un Piero Angela saggio come sempre quello che in un'intervista di Vanity Fair, ospite d'onore al Premio Costa Smeralda, si racconta:"Poi cresci, e studiando scopri che la maturazione fisica del cervello si completa tra i 21 e i 22, prima mancano proprio gli ...

Luigi Di Maio - gira un sms tra i deputati grillini : 'Niente più accordi con la Lega' - governo finito : Tra i grillino in Parlamento gira un sms che certifica la crisi di governo: 'I rapporti oggi sono ancora più tesi di quelli di queste 2 settimane, per cui d'ora in poi se non riusciremo a raggiungere ...

Macron : tagli alle tasse e più potere d’acquisto alle pensioni basse. Ma Niente patrimoniale : Riduzione significativa delle imposte, ritorno della indicizzazione delle pensioni sotto i 2mila euro e riforma radicale della scuola delle élite. Il presidente francese risponde alle proteste dei gilet gialli confermando il suo programma di «radicalismo di centro». Con un assist ai dimenticati della politica...

FA Cup - Niente più alcool per i festeggiamenti : TORINO - Nella prossima finale di FA Cup, in programma a Wembley il prossimo 18 maggio tra Manchester City e Watford , chi solleverà il trofeo più antico del mondo lo farà in maniera diversa rispetto agli anni passati: non si potrà usare lo champagne per i festeggiamenti. SARRI, IL DANNO E LA BEFFA COME MAI? - ' Le squadre vincitrici riceveranno champagne ...

Nuova maglia Juventus - Mughini “apre” al cambiamento : Niente più strisce : Giampiero Mughini ha commentato la Nuova maglia della Juventus in modo positivo, nonostante l’assenza delle tanto amate strisce “Il cambio della maglia della Juventus per la prossima stagione non mi commuove né positivamente, né negativamente. Che poi ci siano nostalgici assoluti è comprensibile ma io non sono uno di questi“. Così Giampiero Mughini, giornalista, scrittore, opinionista e grande tifoso della Juventus ...

eSports - Fortnite World Cup : Niente qualificazione per gli streamer più famosi! : La Fortnite World Cup si sta rivelando decisamente più difficile del previsto. Nel server NA East sono presenti gli streamer più forti e famosi. Tra questi Tfue, Ninja, Cloack, Myth e tanti altri ancora. Nessuno di questi però si è rivelato all’altezza della competizione, mancando per questa settimana la qualificazione in coppia. Gli streamer di Fortnite hanno trovato pane per i loro denti. Nessuno di loro è riuscito a farsi valere! La Fortnite ...

UE - Niente più fondi europei per investimenti legati a combustibili fossili : ... stabilendo che le regioni spendano dal 30 al 50% dei finanziamenti del Fesr in questa direzione e che un altro 30% venga destinato alla lotta contro il cambiamento climatico e a favore dell'economia ...

Bagarini sul web - stretta dall'Ue : Niente più bot per comprare biglietti in massa : La lotta al bagarinaggio online si arricchisce di un nuovo capitolo. Il Parlamento Europeo ha approvato in zona Cesarini, era l'ultima plenaria di Strasburgo di questa legislatura, in attesa delle ...