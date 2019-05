Incide suo nome sulla schiena della ex

Gerry Scotti parla dell'Incidente di suo figlio Edoardo : "La più grande paura della mia vita" : Giungono le prime parole di Gerry Scotti a pochi giorni dal brutto incidente corso a suo figlio Edoardo che ha riportato una frattura sotto-trocanterica scomposta del femore che fortunatamente non lo ha messo in pericolo di vita. Lo spavento del conduttore è chiaramente stato un fulmine a ciel sereno e il suo racconto alle pagine del settimanale Oggi, ne è piena testimonianza E' stata la più grande paura della mia vita - dice - ma, ...

Anna muore a 25 anni in un Incidente stradale - il suo cane continua ad aspettarla in giardino : di Maria De Giovanni Anna muore a 25 anni in un , il suo Kira continua ad aspettarla in giardino . Non si conosce ancora orario e luogo del funerale, ma la casa di Anna Serena Nahi , per i familiari ...

Sharon Osbourne ha parlato dell'ultimo Incidente di Ozzy : 'Sta bene ma è triste che non può suonare' : Il 2019 è senza ombra di dubbio un anno no per Ozzy Osbourne: il Principe delle Tenebre ha avuto negli ultimi mesi diversi problemi di salute, che, di volta in volta, lo hanno costretto a stare lontano dal palco. Alcuni giorni fa l'ultimo incidente di una lunga serie, una caduta, non meglio specificata, che ha danneggiato alcune placche che aveva già da alcuni anni. Di questo e altro ha parlato la moglie Sharon, intervistata nel corso del ...

Icardi non Incide - l’Atalanta adesso è quarta|Classifica Il Sassuolo frena la Lazio : 2-2 : Finisce senza reti a San Siro la corsa delle due nerazzurre verso i primi quattro posti. La banda di Gasperini ne approfitta per raggiungere il Milan a quota 52

Sindaca del Biellese investita sulle strisce dal suo assessore : Incidente dopo la giunta : Vigliano, per Cristina Vazzoler un mese di prognosi per una frattura alla spalla. Accertamenti dei carabinieri: buio e pioggia forte le probabili cause

Natalia Fileva - muore in un Incidente aereo una delle donne più ricche della Russia : il suo volo scomparso dai radar : Il suo aereo si è schiantato al suolo mentre si preparava ad atterrare all’aeroporto di Egelsbach, vicino a Francoforte, in Germania: così è morta Natalia Fileva, una delle donne più ricche della Russia, comproprietaria della seconda compagnia aerea del Paese. Aveva 55 anni. Nell’indicente sono morti anche il pilota e un altro passeggero. L’aereo su cui viaggiava era della S7, la sua compagnia aerea: decollato da Cannes, in ...

Il campione di slittino e downhill Corrado Hérin è morto in un Incidente aereo con il suo ultraleggero in Valle d'Aosta : Si era poi appassionato di mountain bike e aveva partecipato a numerose gare di dowhnill, vincendo anche una medaglia di bronzo ai Campionati del mondo di Vail, negli Stati Uniti. Nel 1997 aveva ...

MICHELE BRAVI E L'IncideNTE MORTALE/ Cosa significa il suo messaggio : MICHELE BRAVI rompe il silenzio a distanza di quattro mesi dalL'INCIDENTE che lo vide coinvolto e nel quale morì una donna: il messaggio sui social.

Michele Bravi torna sui social dopo l’Incidente mortale : il suo primo messaggio : È durato 4 mesi il profondo silenzio in cui Michele Bravi si è chiuso dopo l’incidente stradale che lo ha visto coinvolto nel novembre 2018 e che ha causato la morte di una donna di 58 anni. Da quel giorno il cantante lanciato da X Factor ha tagliato i ponti con i social network fino al 27 marzo, quando è tornato sul web con poche, ma per i fan preziose, parole: “Ciao. Sto cercando di costruire piano piano la realtà. Vi voglio ...

Grave la suocera di Jovanotti dopo un brutto Incidente domestico : gli ultimi aggiornamenti : Sono gravi le condizioni della suocera di Jovanotti, che nelle ultime ore è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale dopo un brutto incidente domestico nella sua abitazione di Cortona. Lorena Valiani, di 73 anni, sarebbe precipitata da un muretto della sua abitazione dopo aver perso l'equilibrio, ma le cause della caduta sono ancora sconosciute. La donna avrebbe anche battuto la testa, perdendo conoscenza in qualche secondo. I ...

Incidente aereo Ethiopian Airlines : Save the Children conferma la morte del suo operatore : “E’ con profonda tristezza che confermiamo la perdita del nostro caro collega Tamirat Mulu Demessie, anche lui a bordo del volo 302 della Ethiopian Airlines precipitato ieri“. Questo quanto si legge nel comunicato di Save the Children. Tamirat Mulu Demessie era un consulente specializzato in protezione dei minori in contesti di emergenza e da diverso tempo lavorava per Save the Children. “Tamirat era di base ad Addis ...