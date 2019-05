In Italia gli SMS sono sempre più diffusi nel settore business

Migranti - il 59% degli Italiani è favorevole alla chiusura dei porti : Il 41% , però, giudica tale politica inaccettabile. Le differenze rispecchiano, inevitabilmente, le intenzioni di voto: infatti, nel rapporto si legge che l'85% degli elettori dei partiti di ...

Giro d’Italia 2019 - tutti gli sponsor della Corsa Rosa : le migliori aziende del Bel Paese sostengono l’evento : Il Giro d’Italia rappresenta una vetrina importante per diverse aziende che hanno deciso di dare fiducia alla Corsa Rosa per entrare nelle case di tutti gli italiani promuovendo i propri prodotti e servizi. Ben 59 partner commerciali sosterranno a vario titolo la prestigiosa Corsa a tappe che si disputerà da sabato 11 maggio (via da Bologna con una cronometro individuale) a domenica 2 giugno (altra prova contro il tempo a Verona). Partiamo ...

[La polemica] Magneti Marelli diventa giapponese - gli azionisti Fca festeggiano - ma l'Italia piange : Ma l'esperienza degli altri grandi paesi del mondo dimostra che la politica industriale non può essere lasciata completamente in balia del libero mercato e delle sue logiche finanziarie. Un colosso ...

Elezioni europee - il voto negato agli Italiani che vivono fuori dall'Ue : Il nostro è tra i pochi Paesi membri che non prevede facilitazioni per chi risiede in uno Stato che non fa parte dell'Ue...

Salute - esperto : con gli sbalzi del meteo “malanni per 200mila Italiani” : Gli sbalzi del meteo delle ultime settimane hanno alimentato i virus parainfluenzali: “Il risultato è che circa 150-200 mila italiani a settimana si trovano a fare i conti con raffreddore, mal di gola ma soprattutto problemi gastrointestinali, caratterizzati da crampi addominali, diarrea, vomito e talvolta qualche linea di febbre“, spiega all’Adnkronos Salute il virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pregliasco. ...

Il governo prova a fermare la fuga : sconti fiscali per chi torna in Italia - specie se ha figli - : Non più solo "cervelli in fuga", ormai ad allontanarsi dall'Italia - specie dal Sud - sono giovani e meno giovani di qualunque tipo di preparazione. E, solo in parte, il divorzio tra Londra e Unione ...

Giro d’Italia 2019 - le dichiarazioni dei big. Nibali : “Condizione in crescita”. Dumoulin : “Mi aspetto battaglia”. Roglic e Yates evasivi : Sabato 11 maggio scatterà il Giro d’Italia 2019, la 102^ edizione della Corsa Rosa incomincerà con una cronometro individuale da Bologna e si concluderà domenica 2 giugno con un’altra prova contro il tempo a Verona. Sono previste 21 tappe che determineranno il vincitore del Trofeo Senza Fine, la battaglia per la maglia rosa si preannuncia particolarmente accesa perché tanti big del ciclismo internazionale hanno deciso di presentarsi ...

Giro d’Italia 2019 : tutti gli orari di partenza e di arrivo delle 21 tappe : Ci aspettano tre settimane di grande passione, 21 tappe tutte da vivere col fiato in gola, la lotta per la maglia rosa da seguire col fiato sospeso: questo sarà il Giro d’Italia 2019 che scatterà sabato 11 maggio con una cronometro individuale da Bologna e si concluderà domenica 2 giugno con un’altra prova contro il tempo a Verona. Dal capoluogo emiliano col suo San Luca all’Arena della città degli innamorati ma nel mezzo ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia si presenta a San Juan con la voglia di sorprendere : L’Italia maschile del Basket 3×3 non ha ancora trovato un quartetto fisso sul quale fare realmente affidamento in questi anni, a differenza della sua controparte femminile, che proprio per questo sta mantenendosi al vertice della specialità e difenderà il titolo iridato in giugno. A San Juan, intanto, ci sono gli uomini, e cercheranno di dare una prima scossa alla situazione nelle Qualificazioni. Il girone non è semplicissimo, con ...

Salute : migliaia di Italiani affetti da disfunzioni delle valvole cardiache : migliaia di italiani sono affetti da disfunzioni delle valvole cardiache e non hanno accesso a terapie innovative, a causa della frammentazione regionale del Servizio Sanitario Nazionale e delle diverse politiche sanitarie, che non favoriscono adeguata applicazione delle linee guida. Nonostante i progressi scientifici e tecnologici nel campo dell’interventistica cardiovascolare, alla TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation), procedura ...

LIVE Italia-Canada hockey prato - Finals Series 2019 in DIRETTA 0-0 : gli azzurri si giocano l’accesso agli spareggi per Tokyo 2020! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, semifinale delle Finals Series di hockey su prato per quanto riguarda il girone di Kuala Lumpur (Malesia). Appuntamento con la storia per quanto riguarda la Nazionale italiana: gli azzurri, mai protagonisti a LIVEllo internazionale negli ultimi anni, hanno dato spettacolo nei primi tre match in terra malese vincendo contro Cina, Brasile e proprio con la Malesia padrona di casa, tutte e ...

Conte e Guardiola - l’Italia è più vicina : con le nuove regole per gli “impatriati” i sogni possono diventare realtà : La Serie A (e non solo) potrebbe godere del nuovo “Decreto Crescita” che promette di dimezzare la tassazione dei cosiddetti impatriati “Impossibile venga in Italia, ha un contratto troppo esoso e con le tasse poi…”. Quante volte avete sentito dire questa frase legata ad operazioni di calciomercato che riguardavano top player o tecnici di un certo spessore? Ebbene, con il nuovo “Decreto Crescita” lo scenario potrebbe ...

Europee - il voto negato agli Italiani che vivono fuori dall'Ue" : Gli estoni, invece, potranno farlo in qualunque parte del mondo si trovino: basterà, infatti, collegarsi al sito internet apposito e votare comodamente online. Ecco come funziona nel resto dell'Ue.