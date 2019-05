Il Volo a Ballando con le stelle 2019 | ballerini per una notte il 4 maggio

termometropolitico

(Di venerdì 3 maggio 2019) Ilcon leper unail 4Sabato 4andrà in onda su Rai 1 la sesta puntata dello showcon le. Per questo prossimo appuntamento con il varietà, comeper una, Milly Carlucci ha voluto invitare i ragazzi de Il. Ecco chi sono e quanto sarà importante la loro presenza nella lotta di ascolti tra Rai e Mediaset.La carriera de IlIl, gruppo musicale formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, si fa conoscere al pubblico italiano durante la partecipazione al programma Ti lascio una canzone, nel 2009. Inizialmente i tre si presentano come solisti ma durante il programma cantano una canzone insieme e riscuotono molto successo. Dopo il programma, il trio firma il suo primo contratto con la Geffen Records, facendosi chiamare Il Tryo. La loro fama diventa internazionale ...

Karolina_Ale24 : RT @SpettacoliNEWS: #BallandoConLeStelle: sabato 4 maggio ballerini per una notte @ilvolo @Ballando_Rai @milly_carlucci @RaiUno https://t.… - ilvolo_Madrid : RT @SpettacoliNEWS: #BallandoConLeStelle: sabato 4 maggio ballerini per una notte @ilvolo @Ballando_Rai @milly_carlucci @RaiUno https://t.… - DianeFoucault : RT @SpettacoliNEWS: #BallandoConLeStelle: sabato 4 maggio ballerini per una notte @ilvolo @Ballando_Rai @milly_carlucci @RaiUno https://t.… -