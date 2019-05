Fca | trimestrale debole e utili dimezzati L’ad Manley | “Confermiamo target 2019”

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2019) La prima fotografia di FCA del 2019 è decisamente sbiadita: lo dicono dati economici del primo trimestre, riassumibili in un calo di consegne globali, ricavi e. Le prime sono scese del 14% a quota 1,037 milioni di unità, il fatturato è diminuito a 24,481 miliardi di euro (-5%) mentre l’utile netto è in flessione del 47% pari a 508 milioni di euro: ne consegue che il margine sui ricavi passa dal 5,8 al 4,4%. Numeri che, per l’azienda, sarebbero in parte dovuti al “pianificato riallineamento delle strategie commerciali in Europa”. Qualunque cosa voglia dire. L’amministratore delegato Mikeha dichiarato che “le misure di riduzione dei km zero e di altri canali di distribuzione con bassi margini stanno già avendo effetti positivi”, e che “i risultati delle azioni di ristrutturazione si vedranno nella seconda metà dell’anno”.Uno sguardo sul ...

