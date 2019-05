'È vero - la Lazio si scansò' : bufera sulle parole di Ranieri : Il tecnico della Roma non ha dimenticato quanto accaduto nove anni fa quando sugli spalti dell'Olimpico i tifosi biancocelesti mostrarono lo striscione "Oh Nooo" dopo la sconfitta con l'Inter, rivale ...

Polverone su Woodstock 50 tra cancellazioni e smentite - Michael Lang sta cercando nuovi finanziatori : Nelle ultime ore si è sollevato un Polverone su Woodstock 50, il concerto evento per celebrare i 50 anni della storica rassegna di Michael Lang, già ideatore della prima edizione del 1969. Le tre giornate di musica precedentemente annunciate per il 16, 17, e 18 agosto a Watkins Glen (New York) hanno ricevuto il dietrofront della Dentsu Aegis Network, l'agenzia giapponese che aveva investito sull'evento. Lo staff della Dentsu, nelle ultime ore, ...

Rugby - Top12 2019 : definite le quattro semifinaliste. Retrocede il Valsugana - lotta per la salvezza tra verona e Lazio : Si sono giocate oggi le sei gare valide per la ventunesima giornata del Top 12 di Rugby, che hanno visto la definizione delle quattro semifinaliste e della prima formazione retrocessa: scende in Serie A il Valsugana, sconfitto per 36-14 dal San Donà, mentre alimenta ancora speranze di salvezza la Lazio, vittoriosa nel derby con le Fiamme Oro per 34-31. I biancocelesti si giocheranno a distanza nell’ultima giornata la salvezza con il ...

Lazio Sassuolo - veron premiato con maglia speciale : 'Qui due anni meravigliosi'. VIDEO : Un avvicinamento alla partita contro il Sassuolo molto particolare quello vissuto dai tifosi della Lazio nel tardo pomeriggio dell'Olimpico. Grazie a un'iniziativa della società biancoceleste, infatti,...

Questa Lazio è davvero da Champions League? : In un weekend infuocato per il calcio italiano, si sono riaperti i giochi per la corsa alla Champions League. Tutto è iniziato sabato sera, quando il Milan è caduto a Genova, contro un’ottima Sampdoria. Con i rossoneri fermi a 53 punti, ci ha pensato poi il Napoli, che domenica pomeriggio ha battuto i giallorossi con un poker, mentre a completare l’opera sono stati i biancocelesti di Simone Inzaghi, che ora anche se è azzardato da ...

L'ex Lazio veron si guarda l'Italia : 'Processo lungo - ecco chi mi piace' : L'ex Lazio Veron presente sugli spalti ad assistere a Italia - Liechtenstein. L'argentino ha raccontato la Nazionale azzurra ai microfoni di Rai Sport: ' Questa è un'Italia giovane, che sta cercando il suo stile. Ha un allenatore con esperienza, pure lui giovane anche se non sembra. È in un processo in cui deve percorrere ancora strada. Non è ...

Le relazioni difettose - Le avventure del maschio che non sa cosa vuole davvero - : Uno psicanalista bravo a questo punto ti direbbe di non sentirti così unico al mondo, perché ripetere gli errori di famiglia è un riflesso condizionato normale, ha pure un nome. "Forma a priori", ...