Busto Arsizio | record di incidenti in viale Boccaccio Residenti esasperati | Ora

Busto Arsizio - asfalto : via libera al maquillage sulle strade : Busto Arsizio, Varese,, 20 aprile 2019 - Un milione e mezzo di euro per la sistemazione delle strade: la giunta ha approvato il progetto definitivo che riguarda le asfaltature di numerose vie, in ...

Volley femminile - Playoff Serie A1 2019 : Novara e Monza in semifinale! Le brianzole travolgono Busto Arsizio - Firenze cede al tiebreak : Una serata appassionante e ricca di colpi di scena quella che ha chiuso il programma dei quarti di finale dei Playoff della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Nella prima sfida a concludersi Monza ha avuto ragione in maniera piuttosto agevole di Busto Arsizio imponendosi per 3-0 e guadagnando la semifinale contro Conegliano. Nella seconda delle partite disputate Novara e Firenze hanno dato vita ad una battaglia senza esclusione di colpi, ...

LIVE Novara-Firenze e Monza-Busto Arsizio volley femminile in DIRETTA : gara-3 quarti di finale play-off. Brianzole in semifinale : 3-0. Piemontesi avanti 2-0 : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Novara-Firenze e Monza-Busto Arsizio, terzo e ultimo atto delle serie dei quarti di finale dei playoff della serie A1 2018-2019, massimo campionato nazionale di volley femminile. Dopo due giorni si ritrovano negli stessi Palasport le protagoniste delle sfide che si decideranno alla bella del primo turno dei play-off. A Novara l’Igor Gorgonzola, dopo la netta sconfitta di gara-1, si è ...

Volley femminile - gara-3 Monza-Busto Arsizio : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si chiuderanno questa sera i quarti di finale dei playoff della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. La sfida tra Monza e Busto Arsizio, che si annunciava come la più equilibrata alla vigilia, non ha tradito le aspettative e soltanto gara-3 decreterà il nome dell’avversaria di Conegliano nella semifinale scudetto. Le ragazze allenate da Miguel Angel Falasca hanno pareggiato la serie sabato sera con un successo per 3-1 tra le mura amiche ...

Diretta Pro Patria Entella/ Streaming video e tv : Virtus a Busto Arsizio - Serie C - : Diretta Pro Patria Entella Streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, 35giornata girone A.

Pallavolo - Samsung Volley Cup : Busto Arsizio batte Monza - Firenze distrugge Novara : Samsung Volley Cup: prodezza Bisonte contro la Igor in Gara-1 dei quarti, UYBA al quinto su Monza Due vittorie esterne sabato sera, due successi interni domenica pomeriggio. Dopo le affermazioni di Imoco Volley Conegliano e Savino Del Bene Scandicci, rispettivamente su Bosca S.Bernardo Cuneo ed èpiù Pomì Casalmaggiore, tiene il fattore campo nelle ultime due Gare-1 dei quarti di finale dei Play Off Scudetto della Samsung Volley Cup. La ...

Volley femminile - Playoff Scudetto 2019 : gara-1 quarti di finale - Novara travolta da Firenze! Busto Arsizio-Monza 3-2 : Grandissima sorpresa nel pomeriggio riservato alle gare-1 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto di Volley femminile. Novara è infatti crollata sul campo di Firenze con un roboante 3-0 (25-20; 25-22; 25-17), la corazzata piemontese partiva con tutti i favori del pronostico e invece non è praticamente mai stata in partita con le toscane che si sono esaltate di fronte al proprio pubblico e che ora sognano il colpaccio. Le ragazze di Massimo ...

Busto Arsizio-Monza oggi - Playoff A1 volley femminile : orario d’inizio e come vederla in tv : Dopo il primo atto andato in scena nella giornata di ieri con le due sfide tra Casalmaggiore e Scandicci e tra Cuneo e Conegliano, prosegue questo pomeriggio il primo fine settimana dedicato ai Playoff della Serie A1 di volley femminile. La sfida più incerta dei quarti di finale metterà di fronte Busto Arsizio e Monza, rispettivamente quinta e quarta al termine della stagione. Gara-1 si giocherà in casa della squadra che ha chiuso più indietro ...

Maltempo a Busto Arsizio - danneggiata la copertura del grattacielo : Busto Arsizio, Varese,, 4 aprile 2019 - Nella conta dei danni causati da Maltempo nel Varesotto si inserisce anche il grattacielo di piazzale Crespi, a Busto Arsizio. La copertura dell'edificio è ...

Coppa Cev di Pallavolo - Trento e Busto Arsizio sul tetto d’Europa. Doppio trionfo al maschile e al femminile dopo 7 anni : L’Italia piazza due vittorie su due nella Coppa Cev, il secondo livello della Pallavolo europea. A trionfare nella serata di martedì 26 marzo sono state la Itas Trentino Volley nel torneo maschile e l’ Unendo Yamamay Busto Arsizio (UYBA) in campo femminile. Basta un dato per certificare questo storico trionfo: era da sette anni che entrambe le squadre italiane non vincevano la Coppa. Nel 2011 infatti vinsero la Sisley Treviso per gli ...

Pallavolo - il presidente federale Cattaneo felice : “orgoglioso dei successi di Trento e Busto Arsizio” : La Yamamay E-Work Busto Arsizio ha vinto la CEV Cup 2019, Trento invece ha alzato al cielo la Coppa Cev in ambito maschile La settimana europea si è aperta nel migliore dei modi per il volley italiano, ieri sera infatti la Trentino Itas ha conquistato a Istanbul la CEV Cup 2019 e qualche ora più tardi è toccato alla Yamamay E-Work Busto Arsizio alzare il trofeo davanti al proprio pubblico. In Coppa Cev l’accoppiata non riusciva alle ...