Ambiente | Zingaretti | “Grande soddisfazione per le 9 bandiere blu nel Lazio”

meteoweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2019) “È una grandel’assegnazione di 9blu ad altrettanti comuni del Lazio da parte della organizzazione danese FEE (Foundation for Environmental Education) per la qualità di spiagge e approdi. Rispetto allo scorso anno, ritorna nelle migliori spiagge d’Italia anche Anzio e per la prima volta viene riconosciuta la qualità di Trevignano Romano sul lago di Bracciano. L’impegno della Regione e degli amministratori locali per il rispetto dell’e per la valorizzazione del nostro patrimonio naturalistico viene riconosciuto e premiato”. Lo dichiara in una nota il Presidente della Regione Lazio, NicolaL'articolo: “Grandeper le 9blu nel Lazio” Meteo Web.

AndreaGiunchi : @lorepregliasco Credo che l'idea di Zingaretti, a giudicare da simbolo (siamo europei), campagna (parla spesso di a… - LCappuccilli : @mrctrdsh Gentiloni ha dichiarato che la priorità per PD è taglio del cuneo fiscale per 15 miliardi Se quella propo… - SiSituni : @maurizioft @laura_ceruti @pdnetwork @giulianopisapia @nzingaretti @CarloCalenda ma spero proprio di si', io mi dom… -