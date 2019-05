Tragedia Superga | il commovente ricordo di Sandro Mazzola

calcioweb.eu

(Di giovedì 2 maggio 2019) ”Non so ancora come passero’ quel giorno, di solito non ci penso: come sempre, decidero’ all’ultimo”. Sono passati 70 anni dalladiquel 4 maggio del 1949 aveva 7 anni, suo padre Valentino era il capitano della squadra. In quell’aereo che trasportava tutta la squadra di ritorno da una trasferta a Lisbona per l’amichevole contro il Benfica morirono 31 persone: i calciatori, i dirigenti, i membri dell’equipaggio e tre giornalisti sportivi. “La memoria storica non si perdera’ mai – dichiara– E’ impossibile. Quella squadra era diversa da tutte quelle del suo tempo, era una squadra moderna, velocissima e che occupava tutte le zone del campo. Non so se qualche squadra moderna puo’ far capire ai giovani cosa fosse quel Torino. In realta’ no, forse ...

