Traffico Roma del 02-05-2019 ore 10 | 30

(Di giovedì 2 maggio 2019) VIABILITÀGIOVEDÌ 2 MAGGIOORE 09:50 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI SITUAZIONE IN LENTO MIGLIORAMENTO DOPO L’INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, AL MOMENTO SI REGISTRANO CODE IN DIREZIONE EUR, TRA L’USCITA PER VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO, MENTRE VERSO FIUMICINO CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E LA VIA DEL MARE. ANCORA QUALCHE DIFFICOLTÀ NEL QUADRANTE SUD EST DEL RACCORDO ANULARE. CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA CASILINA E IL BIVIO PER LAFIUMICINO, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA. INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO. SULLA TANGENZIALE EST, CODE TRA LARGO SETTIMIO PASSAMONTI E VIALE CASTRENSE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, MENTRE VERSO LO STADIO OLIMPICO CODE SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA ...

