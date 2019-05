Reddito di cittadinanza, l’affondo di Matteo Salvini al M5s: “Non fa ripartire l’Italia” (Di giovedì 2 maggio 2019) Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, lancia una critica al Reddito di cittadinanza e, di conseguenza, ai suoi alleati di governo del Movimento 5 Stelle che hanno fortemente voluto questa misura: "Il Reddito di cittadinanza non fa ripartire l’Italia. Ridurre le tasse è l’unico modo per far ripartire il Paese".



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di giovedì 2 maggio 2019) Il vicepresidente del Consiglio,, lancia una critica aldie, di conseguenza, ai suoi alleati di governo del Movimento 5 Stelle che hanno fortemente voluto questa misura: "Ildinon fal’Italia. Ridurre le tasse è l’unico modo per faril Paese".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

LiaQuartapelle : Flop di richieste per il reddito di cittadinanza (meno della metà degli aventi diritto); boom di domande per lavora… - TeresaBellanova : #DiMaio: dal reddito di cittadinanza avanza un miliardo. E' mai credibile che solo affacciandosi dal balcone questi… - lucianonobili : Evviva il #primomaggio. E che sia la festa non solo di chi il lavoro ce l'ha e vuole difenderlo. Ma anche il giorn… -