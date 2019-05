Marocchino investito dal treno | dormiva vicino ai binari

ilgiornale

(Di giovedì 2 maggio 2019) Nicola De Angelis Un 38ennein Italia senza fissa dimora è morto poco dopo le sei di questa mattina a Reggio Emilia, aveva allestito un piccolo materasso proprio a ridosso delStava dormendoquando unlo ha colpito in pieno. Aveva poggiato un vecchio e logoro materasso a ridosso dei, un38enne in Italia senza fissa dimora non si è reso conto che stesse dormendo troppoai vagoni. La tragedia poco dopo le sei, tra le stazioni di Bibbiano (Reggio Emilia) e quella di Corniano. Stando ad una prima ricostruzione ilavrebbe trovato riparo, lì avrebbe dunque sistemato il suo materasso e si sarebbe messo a dormire ignorando che di lì a poco unsarebbe passato e lo avrebbe colpito in pieno. In realtà ad uccidere il senzatetto sarebbe stata la staffa dell'ammortizzatore che sporgeva ...

