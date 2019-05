calcioweb.eu

(Di giovedì 2 maggio 2019) Faquanto accaduto ieri sera al 3-0 ditra Barcellona e Liverpool, semifinale d’andata di Champions League. Gli ex calciatori inglesi Rioe Gary, in cabina di regia in qualità di opinionisti per la TV BT Sport, sono infatti letteralmente esplosi dialla punizione del calciatore argentino, come dimostra il video in basso.In tanti si sono posti la domanda: è semplice ammirazione per una rete straordinaria o c’è dell’altro? Non sappiamo cosa sia passato in quel momento per la testa dei due ex campioni, di certo non sembra essere soltanto stupore quello che traspare dalla loro. In fondo, il difensore è stato una bandiera dello United, storico rivale del Liverpool, mentre l’attaccante ha giocato per Everton e Barcellona. Non impossibile l’idea che i due tifassero contro i Reds, ma farebbe comunque molto ...

CalcioWeb : L'esultanza di #Ferdinand e #Lineker fa discutere: al gol di #Messi esplodono di gioia [VIDEO] - Presidente_13 : @RickyTrevisani La reazione di lineker posso anche capirla perché ha giocato nel @Barca ma l'esultanza di Ferdinand… -