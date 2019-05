Il ray tracing è arrivato sulle vecchie GPU Nvidia ma sarà abbastanza veloce? - analisi

Metro Exodus riuscirà a girare con il ray tracing a 4K60? - analisi tecnica : Quanta strada abbiamo fatto. Durante la Gamescom del 2018, il team del Digital Foundry rimase grandemente colpito dalla tecnologia d'illuminazione globale di 4A Games, basata sulla tecnologia di accelerazione hardware ray tracing resa possibile dalla RTX 2080 Ti di Nvidia. C'era solo un problema: la GPU di fascia alta del team verde faticava a sostenere i 60 fps a una risoluzione di 1080p, e se con questa scheda avevano dei problemi, come ...

Le straordinarie nuove tech demo di Unreal Engine mostrano il ray-tracing avanzato e il fotorealismo : Come riporta The Verge, nel corso della GDC 2019, Epic Games ha rivelato un paio di splendide demo che mostravano un futuro inquietante e uno strano regno fantasy. Per gli sviluppatori, i due filmati dimostrano varie nuove possibilità per il motore, ma sono anche dei video semplicemente molto belli da vedere.Il primo, chiamato Rebirth, è stato progettato dallo studio Quixel come esempio di fotorealismo. Viene rappresentato un indeterminato ...

Il nuovo filmato di Control è una bellezza - soprattutto grazie alla GeForce RTX e al ray tracing : Come segnalato da Twinfinite, durante le scorse ore è stato pubblicato un nuovo trailer di Control, titolo sviluppato da Remedy Entertainment. La software house, creatrice di Max Payne e Quantum Break, ha annunciato questa avventura durante lo scorso E3. Sebbene il gioco dovrebbe uscire durante l'anno corrente, ancora non abbiamo molte informazioni concrete. Tuttavia oggi è stato rilasciato un nuovo video che mostra scene di gameplay molto ...