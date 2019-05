Gli stupratori non vengono dal nulla. Chi nega che c’entri la famiglia sta mentendo : Niente rende fragile la vita, guardata dall’angolazione inedita della genitorialità, quanto essere madri o padri. Eppure, allo stesso tempo, nulla come essere madre o padre dovrebbe rendere più forti. Coraggio, saldezza, resistenza e allo stesso tempo resilienza, adattamento, pazienza dovrebbero essere gli strumenti nella cassetta degli attrezzi di chi è genitrice, genitore. A leggere le parole degli adulti di riferimento, riportate dalla ...

Pietro Senaldi : se Gli stupratori sono di destra vanno sul giornale - se sono immigrati vanno a casa : Ieri una brutta vicenda di cronaca si è guadagnata l'apertura di molti autorevoli quotidiani. Altri l'hanno messa con grande evidenza in prima pagina. Noi di Libero, e pochi altri, non l'abbiamo fatto. Si tratta dello stupro di una donna da parte di due militanti ventenni di casa Pound, uno dei quali

Matteo Salvini lancia una raccolta firme per introdurre la castrazione chimica per Gli stupratori : Matteo Salvini è tornato, in seguito all'episodio di violenza sessuale avvenuto a Viterbo, a parlare di castrazione chimica per i pedofili e gli stupratori, non trovando però l'appoggio dell'alleato di governo. E ha rilanciato l'idea della castrazione chimica attraverso una raccolta firme che si terrà nel fine settimana.Continua a leggere