Fabio Fazio | età | moglie e figli La carriera televisiva

Che tempo che fa - gli ascolti di Fabio Fazio con ospite Max Allegri : Fabio Fazio con Che tempo che fa su Rai1 vince la sfida della domenica. Fabio Fazio, che aveva tra gli ospiti Max Allegri, non supera il 15% di share e nella fascia di Paperissima sprint perde il duello a colpi di share. La trasmissione ottiene 3.433.000 spettatori pari al 14.5% di share. Il Tavolo

Fabio Fazio lascia la Rai? L'incontro segreto - ecco chi lo vuole : Gira un'indiscrezione da alcuni giorni: "Che tempo che fa?", la trasmissione di Fabio Fazio in onda su Rai1, pare sia sparita dai palinsesti Rai del prossimo anno televisivo, che è ancora in via di ...

Luciana Littizzetto da Fabio Fazio : "Allegri - ma Cristiano Ronaldo e Dybala come sono messi a falli?" : Una Luciana Littizzetto da censura a Che tempo che fa, su Raiuno. Seduta "in panchina" con Fabio Fazio e il suo ospite Massimiliano Allegri, la comica torinese si è scatenata rivolgendo domande a luci rosse all'allenatore della Juventus: "Cristiano Ronaldo come è messo a falli? E Dybala, sotto la do

Fabio Fazio - Massimiliano Allegri a Che tempo che fa : "Lele Adani? Mi sono arrabbiato... Nessun rispetto" : "Mi sono arrabbiato forte. E' una questione di rispetto del lavoro". Massimiliano Allegri, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Raiuno, torna sulla lite con Lele Adani, giornalista di Skysport: "E' giusto rispondere alle domande ma che mi debba sorbire la ramanzina su come fare le cose... No

Matteo Salvini umilia Fabio Fazio : "Non vado a Che tempo che fa se il comunista non si dimezza lo stipendio" : Altro siluro di Matteo Salvini contro Fabio Fazio. Dal palco di Gela il ministro dell'Interno attacca il conduttore di Che tempo che fa: "Mi hanno invitato il 5 maggio. E visto che il compagno Fazio è pagato dagli italiani e prende tra 3 e 4 milioni di euro, quindi prende in un mese quello che io pr

Fabio Fazio - il piano della Lega per tagliare gli stipendi Rai : "Documento già la prossima settimana" : La battaglia della Lega di Matteo Salvini contro gli stipendi faraonici in Rai sta per entrare nel vivo, dopo gli ultimi attacchi del leader del Carroccio contro il cachet di Fabio Fazio, ben tre volte superiore a quello di Bruno Vespa. I parlamentari leghisti sono a lavoro per una risoluzione che p

Che tempo che fa - il colpo di grazia a Fabio Fazio : come lo ha sistemato Gesù Cristo : Una Pasqua così Fabio Fazio, conduttore del contenitore di chiacchiere a perdere del fine settimana di Rai Uno, se la ricorderà a lungo. Molto a lungo. Domenica sera la Rai ha deciso di «saltare» la puntata di «Che tempo che fa» per mandare in onda un film del 2016, Risorto, in sintonia con la festi

Che tempo che fa - Fabio Fazio e il piano dentro la Rai per spostarlo : occhio alla clausola nel contratto : Per i palinsesti dei tre canali generalisti della Rai, quelli con le caselle bianche riempite con i nomi scritti in nero e gli orari in rosso, c' è tempo. Per le ipotesi di lavoro no. Per quelle il cantiere è sempre aperto. Soprattutto se di mezzo ci sono i nomi pesanti della tv pubblica. E quello d

Che tempo che fa - Fabio Fazio col fiato sul collo di Salvini : come si ridicolizza in diretta : Fabio Fazio non può più ignorare il clima pessimo che si è creato intorno a lui in vista della campagna elettorale per le Europee. Le schermaglie a distanza con il vicepremier Matteo Salvini sono a un nuovo picco, con il leghista che ha detto chiaro e tondo di non voler partecipare a Che tempo che f

Fabio Fazio - ascolti giù : la Rai pronta a ridurgli lo stipendio : Alla Rai il lunedì non è un giorno qualunque. Perché viene dopo la domenica, la prima serata tv in cui la rete ammiraglia porta a casa gli ascolti più bassi della settimana. E siccome a portare a casa ...

Fabio Fazio si affida al pendolino e scherza sul suo futuro : "Finirò su Rai YoYo?" : Tutti parlano del futuro di Fabio Fazio e il diretto interessato non resta a guardare. Il conduttore risponde e punzecchia, senza rinunciare all’ironia.E così, nel giorno in cui Dagospia riporta alcune indiscrezioni che lo vorrebbero lontano da Raiuno nella prossima stagione, Fazio replica affidandosi al pendolino.prosegui la letturaFabio Fazio si affida al pendolino e scherza sul suo futuro: "Finirò su Rai YoYo?" pubblicato su TVBlog.it ...