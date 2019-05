Cristiano | ' Alla Juve hanno visto che non vendo fumo Non escludo futuro da allenatore'

Cristiano Ronaldo : 'Alla Juventus ho dimostrato di non essere un venditore di fumo' : 'Quando arrivo in un nuovo club la prima cosa che faccio è essere me stesso e niente di più. La mia etica del lavoro è sempre la stessa. Alla Juve mi sono adattato perfettamente, hanno visto che non ...

Cristiano Ronaldo : 'Alla Juventus mi sono ambientato alla perfezione' : Questa estate la Juventus ha messo a segno il colpo del secolo, aggiudicandosi le prestazioni di Cristiano Ronaldo. CR7 si è integrato benissimo nel mondo bianconero ed è riuscito a vincere due trofei: lo scudetto e la Supercoppa italiana. Adesso che mancano alcune giornate alla fine della Serie A, il portoghese ha ancora un obiettivo, ovvero diventare il capocannoniere del campionato italiano. Poi al termine della stagione Cristiano Ronaldo ...

Cristiano Ronaldo spera in Guardiola alla Juventus (RUMORS) : Dopo la conferma di Agnelli della permanenza di Allegri sulla panchina della Juventus (nel post partita fra i bianconeri e l'Ajax), anche il tecnico toscano ha avuto modo di ribadire la volontà di restare a Torino la prossima stagione nella trasmissione della Rai 'Che Tempo Che Fa'. Sembra quindi una formalità l'incontro fra le parti che dovrebbe essere previsto dopo il primo maggio, e quindi non dovrebbero esserci clamorose novità riguardanti ...

Juventus - tanti sorrisi per Cristiano Ronaldo e compagni alla ripresa : la foto : Questo pomeriggio, intorno alle 17, la Juventus è scesa sui campi della Continassa per allenarsi in vista della gara contro l'Inter. I campioni d'Italia sono apparsi piuttosto sorridenti e felici dopo la conquista dell'ottavo scudetto consecutivo e il clima al JTC era ottimo. La squadra, però, ha anche lavorato duramente e la Juve, quest'oggi, ha svolto un lavoro tecnico e di possesso palla. Al termine della seduta, come spesso accade, è stata ...

Wanda Nara : 'Cristiano Ronaldo alla Juve 3 anni - dopo potremo dire se sarà fallimento' : Nonostante i festeggiamenti associati alla conquista dell'ottavo scudetto di fila, l'argomento principale dei media sportivi resta la disfatta di Champions League, con la Juventus uscita ai quarti di finale contro l'Ajax. Tanti giornalisti e diversi addetti ai lavori parlano, quindi, di una stagione fallimentare per i bianconeri, che non hanno saputo raggiungere l'obiettivo principale oramai da diversi anni, quella Champions League che non ...

Cristiano Ronaldo sponsor di João Félix alla Juve : João Félix è sempre più nel mirino della Juve. Secondo quanto riporta “A Bola“, il talento 19enne del Benfica avrebbe uno sponsor d’eccezione, Cristiano Ronaldo. CR7 è affascinato dal gioco espresso dal talento 19enne e sta appoggiando senza riserve il tentativo dei bianconeri di portarlo in Italia. Su João Félix, assistito da Jorge Mendes, procuratore tra gli altri proprio di Cristiano Ronaldo, si sono già mosse anche ...

Cristiano Ronaldo giura fedeltà alla Juve : Cristiano Ronaldo in occasione del suo primo scudetto italiano, l’ottavo di fila per la Juventus, guardato subito al futuro. “Sono

La delusione dell’eliminazione dalla Champions e la vittoria dell’8° Scudetto consecutivo - Chiellini svela : “ecco cosa vuol dire vivere con Cristiano Ronaldo” : L’analisi di Giorgio Chiellini dopo la vittoria dell’ottavo Scudetto consecutivo della Juventus: le parole del difensore bianconero “E’ stata una settimana con una grande delusione ma oggi festeggiamo un grande Scudetto con grandi meriti, abbiamo voluto e ci godiamo questa vittoria, non possiamo renderci conto delle pagine di storia, non penso che nessuno riuscirà a fare otto scudetti in Italia“. Lo dice il ...

La Juventus vince l’8° Scudetto consecutivo - Cristiano Ronaldo pensa già alla Champions : “ci riproveremo” : Cristiano Ronaldo pensa già alla Champions League: le parole dell’attaccante portoghese dopo la vittoria dell’8° Scudetto consecutivo della Juventus “La Champions non è facile e non si vince schioccando le dita, il prossimo anno ci riproveremo, non c’è problema“. Lo dice l’attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, tornando sull’eliminazione dei bianconeri ai quarti di finale di Champions League ...

Cristiano Ronaldo deluso? I bookmakers quotano già l’addio alla Juventus : Cristiano Ronaldo difficilmente lascerà la Juventus già nella prossima estate, ma i bookmakers intanto stanno ipotizzando le possibili destinazioni Dopo la terribile delusione per la Champions sfumata, si susseguono le voci su un possibile divorzio anticipato di Cristiano Ronaldo dalla Juventus. Il portoghese sarebbe furibondo e deluso da una squadra mostratasi non all’altezza nel momento decisivo della stagione. Secondo lo scenario ...

Cristiano Ronaldo - terremoto alla Juventus : già scritta la data del suo addio - sarà rivoluzione : Dopo il crac in Champions League con l'Ajax, è terremoto alla Juventus. Voci su Massimiliano Allegri , confermato da Andrea Agnelli ma che potrebbe saltare a fine stagione. Poi indiscrezioni su ...

De Laurentiis : «Cristiano Ronaldo? Alla Juventus non è servito» : Il presidente azzurro ha anche criticato il calcio italiano dopo aver visto il ritorno dei quarti di Champions tra il City di Guardiola e il Tottenham di Pochettino: ' Mi si è aperto un mondo. Quello ...

De Laurentiis e lo sfottò alla Juventus : “Cristiano Ronaldo non è servito a salvarli” : Cristiano Ronaldo da solo non può nulla, serve il gruppo secondo Aurelio De Laurentiis per ottenere i successi desiderati Aurelio De Laurentiis punzecchia ancora la Juventus. Il presidente del Napoli ha rilasciato una breve intervista ai cronisti, riportata da Tuttomercatoweb, a seguito del pranzo con la dirigenza dell’Arsenal: “Il Ronaldo del Napoli? Ronaldo non è servito a salvare la Juventus. Il calcio è uno sport di ...

"Mamma - non faccio miracoli" : lo sfogo di Cristiano Ronaldo dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League : "Mamma, non faccio miracoli". Cristiano Ronaldo ha commentato così l'eliminazione dalla Champions League della Juventus, sconfitta per 2-1 dall'Ajax nel ritorno dei quarti di finale della competizione continentale.Il campione portoghese si è sfogato con la madre, Dolores Aveiro, che ha raccontato le sensazione del figlio cinque volte pallone d'oro al quotidiano sportivo portoghese A Bola."Era triste, gli sarebbe piaciuto andare in ...