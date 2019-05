Conte | Siri si deve dimettere | proporrò la revoca del suo incarico al Cdm 

Caso Siri - Giuseppe Conte chiede le dimissioni del sottosegretario leghista indagato per corruzione : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha chiesto le dimissioni del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione: "Assumendomi tutta la responsabilità politica, proporrò al prossimo Consiglio dei ministri la proposta di revoca del sottosegretario Siri". Per Conte la sua decisione è solamente "politica".Continua a leggere

Siri anticipa Conte : "Sono innocente. Archiviazione rapida o mi dimetto" : Armando Siri si professa 'innocente' e auspica di essere ascoltato presto dai magistrati per chiarire la propria posizione. Se non arriverà una rapida Archiviazione, sottolinea il sottosegretario alle ...

Conte : Siri si deve dimettere. Salvini : vicenda che non ferma il governo : Il sottosegretario indagato per corruzione dalla Procura di Roma: dal primo momento ho detto di voler essere immediatamente ascoltato dai magistrati per chiarire la mia posizione, la disponibilità ad essere ascoltato c'è e confido di poterlo fare a brevissimo...

Conte : opportune dimissioni Siri : 19.19 "Noi dobbiamo essere credibili,responsabili. Le dimissioni o si danno o non si danno,le dimissioni future non hanno molto senso". Proporrò la revoca di Siri in Consiglio dei ministri. Lo ha detto il premier Conte in conferenza stampa. "Quella del cambiamento non è mai stata una formula retorica,significa che il governo ha promesso e si impegna a realizzare buone pratiche di governo tutelando i cittadini e non interessi di parte", ha ...

Conte convoca la stampa a Palazzo Chigi : parlerà del caso Siri : Giornalisti convocati a Palazzo Chigi alle 18.30 per una conferenza stampa del premier Giuseppe Conte. Non è stato reso noto di cosa parlerà il presidente del consiglio, ma secondo fonti qualificate ...

Caso Siri - stallo totale : Conte non sa decidere e tra Di Maio e Salvini ormai è gelo : Il Movimento 5 stelle non arretra, ma nemmeno la Lega ha intenzione di farlo. Così passano i giorni, in attesa di una...

Conte - Salvini - Di Maio insieme a Tunisi per parlare di migranti e Libia. E in aereo trattare su Siri : Prima occasione di disgelo tra gli azionisti di governo. Hanno trattato il destino del sottosegretario leghista, con il quale ieri sera il premier ha avuto un lungo faccia a faccia che non ha sciolto ...

Conte chiede a Siri 'basso profilo' : di Francesco Saita In questo momento qualsiasi mossa sarebbe avventata. E svantaggiosa per tutti. Sulla vicenda Siri - dopo l'incontro di ieri sera tra il premier Giuseppe Conte e il sottosegretario ...