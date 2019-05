Allegri 'Messi e derby stimoli per CR7' : ANSA, - TORINO, 2 MAG - "Ronaldo è stimolato dal derby e dai 600 gol di Messi: vorrà andare avanti e vincere anche la classifica marcatori". Allegri si aspetta un CR7 particolarmente motivato nel ...

Allegri punzecchia Cristiano Ronaldo : “ecco cosa mi aspetto dopo la prestazione di Messi” : Juventus, Massimiliano Allegri ha pensato bene di spronare Cristiano Ronaldo dopo la prestazione super del rivale Messi La doppietta di Messi ieri in Champions contro il Liverpool “per Cristiano è un bello stimolo. Messi l’ha raggiunto a quota 600 gol e noi abbiamo il derby, quindi lui vorrà andare avanti. E poi vuole vincere la classifica dei marcatori“. E’ convinto dello stimolo che arriverà a CR7 dalle ...

Marcello Lippi a tutto campo : Gattuso - Conte - Allegri - la Cina e il confronto Messi-Ronaldo : Marcello Lippi, a margine della presentazione della “Lippi Academy” a Viareggio, ha parlato ai microfoni di Sky affrontando diversi argomenti. Ecco le sue parole. Gattuso, Conte E Allegri – “Mando un abbraccio forte a Gattuso e gli dico che deve smetterla di dire che è colpa sua, lo dice spesso. Ci mancherebbe, è sempre colpa dell’allenatore quando le cose non vanno bene, ma lui lo dice troppo spesso. Conte? ...

Luciana Littizzetto da Fabio Fazio : "Allegri - ma Cristiano Ronaldo e Dybala come sono messi a falli?" : Una Luciana Littizzetto da censura a Che tempo che fa, su Raiuno. Seduta "in panchina" con Fabio Fazio e il suo ospite Massimiliano Allegri, la comica torinese si è scatenata rivolgendo domande a luci rosse all'allenatore della Juventus: "Cristiano Ronaldo come è messo a falli? E Dybala, sotto la do

Juve-Empoli - Allegri : “Kean un giorno come Ronaldo e Messi?” Il tecnico risponde così : Successo per la Juventus nel match contro l’Empoli, partita non entusiasmante per la squadra di Allegri, arrivano le dichiarazioni del tecnico ai microfoni di Sky Sport: “Kean un giorno come CR7 o Messi? L’ambizione è giusto che la abbia, ha la fortuna di allenarsi con grandi giocatori, soprattutto a livello professionale. Ha qualità tecniche e fisiche importanti, ma deve migliorare ancora: la differenza la farà il lavoro. Ha speso ...