Stupro Viterbo | i video su WhatsApp per vantarsi | tra i destinatari il papà di uno dei

Stupro di Viterbo - parla la vittima : "Li odio" : "Io li odio". La donna 36enne di Viterbo, vittima dello Stupro del quale sono accusati i due militanti di Casapound, l'ha ripetuto più volte al suo avvocato, al quale ha raccontato di aver incontrato quella sera i due ragazzi e di aver pensato che fossero "persone tranquille". Per questo motivo li ha seguiti fin dentro all'Old Manners, un pub chiuso del quale i due accusati della violenza avevano le chiavi: "Loro le hanno dato da bere e ...

Stupro Viterbo - il giorno dopo cancellate le chat con i video e foto degli abusi. Il gip : “Vittima esibita come trofeo” : Francesco Chiricozzi e Riccardo Lecci, i due militanti di CasaPound arrestati con l’accusa dello Stupro di una 36enne – avevano diffuso in due chat le immagini e il video degli “abusi sessuali reiterati” con “scene raccapriccianti” come le ha definite il gip di Viterbo Rita Cialoni nell’ordinanza di custodia cautelare. Quei fotogrammi e l’audio – come riportano Corriere e Messaggero – ...

Stupro Viterbo - immagini mandate anche al padre di un arrestato : Luca Sablone anche il padre di Licci avrebbe ricevuto le immagini dello Stupro: la vittima era quasi svenuta dopo un pugno in faccia Emergono nuovi dettagli per quanto riguarda lo Stupro di Viterbo per mano di Francesco Chiricozzi e Riccardo Licci, due giovani militanti di CasaPound, ai danni di una donna di 36 anni. Stando alla ricostruzione del Gip, la vittima si trovava in uno stato di semi incoscienza in seguito a un pugno ...

Stupro di Viterbo : il gip parla di "scene raccapriccianti" : Il Procuratore capo di Viterbo, Paolo Auriemma, sostiene che a carico di Francesco Chiricozzi e Riccardo Lecci ci siano “elementi di prova solidi”. Non vi sarebbero dunque dubbi sul fatto che i due militanti di Casapound abbiano abusato di una 36enne di Vallerano, andando anche oltre lo Stupro. I due, secondo il Procuratore, hanno agito con particolare aggressività nei confronti della vittima, causando lesioni che vanno anche oltre la ...

Lo Stupro etnico di Viterbo : Non c’è nessuna contraddizione tra Francesco Chiricozzi che postava su Facebook un manifesto fascista a difesa delle donne e Francesco Chiricozzi che stupra e massacra, filmando sadicamente il tutto, una donna a Viterbo. Leggi

Stupro Viterbo - il racconto choc della vittima : «Ricordo un pugno - poi più nulla» : «Mi sono fidata, sembravano persone perbene. Ricordo un pugno. Poi, nulla. Mi sono svegliata piena di lividi». Sono le prime parole della donna italiana di 36 anni che sarebbe stata...

"Mi sono fidata. Li odio" - parla la vittima dello Stupro di Viterbo. Il suo legale : "Pestata - altro che consenziente" : "Io li odio". La vittima dello stupro di Viterbo consegna al suo avvocato la rabbia per le violenze perpetrate dai due militanti di Casapound. I due, ora in carcere, negano di aver compiuto lo stupro. La ragazza sta male, provata e sotto stress. Non ha voglia di parlare di quanto accaduto nel pub di Viterbo "Old Manners", ma al suo avvocato, Franco Taorchini, ha detto: "Li odio". Lo racconta all'Adnkronos lo stesso legale che poi aggiunge: ...

